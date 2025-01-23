Trump ile Musk arasında 'yapay zeka' gerilimi

ABD Başkanı Donald Trump geçtiğimiz günlerde OpenAI Üst Yöneticisi Sam Altman, SoftBank Üst Yöneticisi Masayoshi Son ve Oracle Yönetim Kurulu Başkanı Larry Ellison'ın katılımıyla konuya ilişkin basın toplantısı düzenledi.

OpenAI, Oracle ve SoftBank'ın Stargate adlı ortak bir girişim oluşturacağını duyuran Trump, söz konusu ortak girişimle ABD'nin yapay zeka altyapısına en az 500 milyar dolar yatırım yapılacağını aktardı. Trump, söz konusu yatırımı "tarihteki en büyük yapay zeka altyapı projesi" olarak nitelendirerek 100 binden fazla Amerikalıya istihdam yaratılmasının öngörüldüğünü kaydetti.

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Acil durum kararlarıyla yatırımın gerçekleşmesine yardımcı olacağını belirten Trump, "Çok fazla elektrik üretmeleri gerekiyor ve bu üretimi kendi tesislerinde çok kolay bir şekilde yapmalarını mümkün kılacağız" dedi.

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Trump, "Stargate, yapay zeka alanındaki yeni nesil gelişmeleri desteklemek için fiziksel ve sanal altyapıyı inşa edecek ve buna devasa veri merkezlerinin inşası da dahil olacak" diye konuştu.

MUSK 'ŞÜPHEYLE YAKLAŞIYOR'

Ancak Elon Musk, Başkan Trump'ın yaptığı ilk büyük teknoloji yatırım duyurusuna şüpheyle yaklaşıyor.

Musk, sahibi olduğu X adlı platformda gece yayınlanan iki mesajında, Stargate adı verilen girişimin vaat edilen yatırım seviyelerine ulaşmak için yeterli finansmana sahip olmadığını öne sürerek "Paraları yok. SoftBank'ın 10 milyar doların çok altında teminatı var. Bunu güvenilir bir kaynaktan öğrendim" dedi.

Altman ise Musk'ın iddialarını çürütmek için Çarşamba sabahı X'te yaptığı açıklamada "Yanlış ama bunu zaten kesinlikle biliyorsunuzdur. Halihazırda devam eden ilk siteyi ziyaret etmek ister misiniz? Bu, ülke için harika bir şey. Ülke için harika olanın her zaman şirketleriniz için en iyi şey olmadığının farkındayım, ancak yeni rolünüzde çoğunlukla Amerika'yı ilk sıraya koyacağınızı umuyorum" dedi.

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Trump'ın son seçim sürecinde en yakınlarındaki kişiler arasında yer alan ve ülkenin bütçesini planlamak için oluşturulan birimin başına geçecek olan Musk'ın açıklaması Trump yönetimiyle yaşadığı ilk ayrılıklardan.

New York Times'ın haberine göre ise Stargate'in elinde halihazırda 100 milyar dolar var. SoftBank, OpenAI, Oracle ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde yapay zekaya odaklanan bir yatırım grubu olan MGX finansmanı sağladı. Musk'ın bu çıkışının ana kaynağının ise OpenAI'ın CEO'su Sam Altman ile gerginliği olduğu söyleniyor. Şirketi kurmaya yardımcı olan Musk, OpenAI ve Altman'ı antitröst ihlalleri nedeniyle dava etmişti. Musk, OpenAI'ın ChatGPT'sinin piyasaya sürülmesinden sonra, 2023'te xAI adlı bir rakip kurmuştu. Girişim yakın zamanda 6 milyar dolarlık fon toplamıştı. Trump veya Musk'tan ise konuya ilişkin bir açıklama gelmedi. * Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.