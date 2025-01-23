Beşiktaş'ın 'Kuzey Işığı' Solskjaer!

Süper Lig'de 19 maç sonunda zirvenin 20 puan gerisine düşen, UEFA Avrupa Ligi'nde ise düne kadar oynadığı 6 maçta 6 puan toplayarak ilk 24'ün dışında kalan Beşiktaş, Athletic Bilbao karşısında ortaya koyduğu futbol ve aldığı skorla 'büyük' takım olduğunu herkese yeniden gösterdi.

Siyah-beyazlılar, Athletic Bilbao'yu 4-1'lik skorla adeta ezip geçerken, tur umutlarını Twente maçına taşıdı. Avrupa Ligi'nin düne kadar namağlup ekibi olan ve sadece kalesinde 2 gol gören ekibi Athletic'i sahadan silen Kartal, İspanyollara ilk yenilgisini tattırdı.

Beşiktaş'ın İspanyol ekibi karşısındaki zaferinde en büyük pay ise şüphesiz 'Kuzeyden gelen lider' Ole Gunnar Solskjaer'e ait...

Beşiktaş'a imza atalı henüz 1 hafta bile olmayan Solskjaer, takıma oynattığı baskılı ve hızlı hücuma dayalı oyunla taraftarları da gelecek adına heyecanlandırdı. Maça 4-2-3-1 dizilişiyle başlayan Solskjaer, mücadele boyunca oyun düzenini korudu.

AL-MUSRATI, MASUAKU, MUÇİ VE MARIO'YU AYAĞA KALDIRDI!

52 yaşındaki teknik adam, siyah-beyazlılarda adeta yokları oynayan bazı futbolcuları da yeniden ayağa kaldırmayı başardı.

Beşiktaş'ta bu sezon potansiyellerini sahaya yansıtamayan ve sıkça eleştirilen Al-Musrati, Masuaku, Muçi ve Joao Mario gibi futbolcular dünkü Athletic Bilbao karşılaşmasında bu sezonki en iyi performanslarını sergiledi.

Tek maçla kesin yargıya varmak her ne kadar doğru olmasa da görünen o ki Solskjaer'li Kartal, gelecek maçlarda en azından taraftarın istediği coşkulu, hücum gücü yüksek ve kaybetse de futbolseverlere keyif veren bir oyunla sahada olacak.