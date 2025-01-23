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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ın 'Kuzey Işığı' Solskjaer! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'ın 'Kuzey Işığı' Solskjaer!

        Beşiktaş'ın başında ilk maçına Athletic Bilbao karşısında çıkan Ole Gunnar Solskjaer, ilk 90 dakikasından 4-1'lik zaferle ayrıldı. Norveçli teknik adam, oynattığı hızlı hücuma dayalı oyun planıyla taraftarları heyecanlandırırken, 'yıldızı sönmek üzere olan' futbolcuları da yeniden ayağa kaldırarak Beşiktaş camiasının umut ışığı oldu.

        Giriş: 23.01.2025 - 10:33 Güncelleme: 23.01.2025 - 11:56
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        Beşiktaş'ın 'Kuzey Işığı' Solskjaer!
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        Süper Lig'de 19 maç sonunda zirvenin 20 puan gerisine düşen, UEFA Avrupa Ligi'nde ise düne kadar oynadığı 6 maçta 6 puan toplayarak ilk 24'ün dışında kalan Beşiktaş, Athletic Bilbao karşısında ortaya koyduğu futbol ve aldığı skorla 'büyük' takım olduğunu herkese yeniden gösterdi.

        Siyah-beyazlılar, Athletic Bilbao'yu 4-1'lik skorla adeta ezip geçerken, tur umutlarını Twente maçına taşıdı. Avrupa Ligi'nin düne kadar namağlup ekibi olan ve sadece kalesinde 2 gol gören ekibi Athletic'i sahadan silen Kartal, İspanyollara ilk yenilgisini tattırdı.

        Beşiktaş'ın İspanyol ekibi karşısındaki zaferinde en büyük pay ise şüphesiz 'Kuzeyden gelen lider' Ole Gunnar Solskjaer'e ait...

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        ÖNDE BASKI VE HIZLI HÜCUM HEYECANLANDIRDI

        Molde, Cardiff City ve Manchester United'ı çalıştırdıktan sonra yaklaşık 4 yıldır kulübeden uzak kalan Norveçli teknik adam, oynattığı futbolla siyah-beyazlı kulübün umutlarını yeşertti.

        Beşiktaş'a imza atalı henüz 1 hafta bile olmayan Solskjaer, takıma oynattığı baskılı ve hızlı hücuma dayalı oyunla taraftarları da gelecek adına heyecanlandırdı. Maça 4-2-3-1 dizilişiyle başlayan Solskjaer, mücadele boyunca oyun düzenini korudu.

        AL-MUSRATI, MASUAKU, MUÇİ VE MARIO'YU AYAĞA KALDIRDI!

        52 yaşındaki teknik adam, siyah-beyazlılarda adeta yokları oynayan bazı futbolcuları da yeniden ayağa kaldırmayı başardı.

        Beşiktaş'ta bu sezon potansiyellerini sahaya yansıtamayan ve sıkça eleştirilen Al-Musrati, Masuaku, Muçi ve Joao Mario gibi futbolcular dünkü Athletic Bilbao karşılaşmasında bu sezonki en iyi performanslarını sergiledi.

        Tek maçla kesin yargıya varmak her ne kadar doğru olmasa da görünen o ki Solskjaer'li Kartal, gelecek maçlarda en azından taraftarın istediği coşkulu, hücum gücü yüksek ve kaybetse de futbolseverlere keyif veren bir oyunla sahada olacak.

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