Uykusuzluk sorununuza bir çözüm olabilir mi? Bugünlerde sıkça duyduğumuz "melatonin" hakkında bilmeniz gerekenler!

Eğer bu etkili olmazsa, dozu 3-5 miligrama kadar artırabilirsiniz. Daha yüksek dozlar genellikle fayda sağlamaz. Melatonin takviyelerini kullanmadan önce bir doktora danışmanız önemlidir. Bu, ilacın sizin için uygun olup olmadığını anlamanıza yardımcı olur.