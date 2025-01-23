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        Haberler Gündem Güncel Dehşet sırasında 12.kattan atlayan Şevval'den ağlatan haber! - Son dakika haberi | Son dakika haberleri

        Dehşet sırasında 12.kattan atlayan Şevval'den ağlatan haber!

        Bolu Kartalkaya'daki otel yangını faciasında 12'nci kattan atlayan 25 yaşındaki Şevval Şahin, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.01.2025 - 09:39 Güncelleme: 23.01.2025 - 10:12
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        Dehşet sırasında 12.kattan atlayan Şevval'den ağlatan haber!
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        Bolu Kartalkaya’da, Grand Kartal Otel’deki yangın faciasında 12’nci kattan atlayan Şevval Şahin (25), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        DHA'nın haberine göre Bartın’da yaşayan Şevval Şahin, 1,5 ay önce Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki Grand Kartal Otel’de garson olarak çalışmaya başladı.

        BABASIYLA KONUŞURKEN KARAR VERMİŞTİ

        Önceki gün otelde çıkan yangın sırasında personel katında kalan Şahin, 12’nci kat penceresinden atladı. Yaralanan Şevval Şahin, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedaviye alındı.

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        Şevval Şahin’in yangın sırasında Bartın’da esnaflık yapan babası Erdal Şahin’i görüntülü aradığı öğrenildi. Şahin’in pencereden atlama kararını babasıyla telefonla görüntülü konuştuğu sırada aldığı ortaya çıktı.

        GECE SAATLERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ

        Yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Şevval Şahin, gece saatlerinde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Sabah saatlerinde Bolu'dan cenaze aracıyla Bartın Demirciler Mahallesi’ndeki babaevine getirilen Şevval Şahin’in cenazesi, bugün öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından Halatçıyaması Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

        Yangın sırasında 12'nci kattan atladı!
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