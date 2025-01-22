Yangın sırasında 12'nci kattan atladı! Kararı, babasıyla görüntülü konuşma sırasında verdi
Bolu'daki yangın dehşetinde otelin 12'nci katından atlayan 25 yaşındaki Şevval Şahin, ağır yaralandı. Şahin'in, kararı babasıyla görüntülü konuşma sırasında verdiği öğrenildi
Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi’nde bulunan Grand Kartal Otel’deki yangın faciasında 12’nci kattan atlayan Şevval Şahin (25), ağır yaralandı.
DHA'nın haberine göre otelde garsonluk yapan Şahin’in yangın sırasında babası Erdal Şahin'i telefonla görüntülü aradığını ve aşağıya atlama kararını onunla konuşurken verdiği öğrenildi.
YOĞUN BAKIMDA TEDAVİ ALTINDA
Bartın’da yaşayan Şevval Şahin, 1,5 ay önce Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki Grand Kartal Otel’de garson olarak çalışmaya başladı.
Yangın sırasında personel katında kalan Şahin, 12’nci kat penceresinden atlayarak ağır yaralandı. Şahin’in tedavisi Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin yoğun bakım ünitesinde sürüyor.
Şevval Şahin’in yangın sırasında Bartın’da esnaflık yapan babası Erdal Şahin’i görüntülü aradığı öğrenildi. Şahin’in pencereden atlama kararını babasıyla telefonla görüntülü konuştuğu sırada aldığı ortaya çıktı.