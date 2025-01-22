Yangın merdiveni girişi alevler içerisinde!
76 kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan yangın faciasının yaşandığı Bolu'daki otelde iki yangın merdiveni olduğu öğrenildi. Facia sırasında çekilen görüntüde ise bir yangın merdiveni girişinin alevler içerisinde olduğu dikkat çekti
Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 238 kişinin konakladığı Grand Kartal Otel'de çıkan yangında 76 kişi yaşamını yitirdi.
Facianın yaşandığı otelde yangın merdivenlerinin bulunmadığı iddia edilmişti. Yangın sonrasında otelin içinden çekilen görüntülerde iki yangın merdiveninin 10'ar metre aralıklarla inşa edildiği ortaya çıktı.
Ancak yangında kurtulan bir kişinin görüntülendiği yangın merdivenlerinden birinin girişinin alevler içerisinde olduğu görüldü.