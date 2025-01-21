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        Haberler Gündem Yangın merdivenleri görüntülendi! Bolu'da yangın faciasının yaşandığı Grand Kartal Oteli'de 10'ar metre aralıklarla iki merdiven!

        Bolu'da yangın faciasının yaşandığı Grand Kartal Oteli'nin yangın merdivenleri görüntülendi

        76 kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan yangın faciasının yaşandığı Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi'nin tanınan otellerinden Grand Kartal Otel'nin yangın merdivenleri görüntülendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.01.2025 - 20:04 Güncelleme: 21.01.2025 - 22:16
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        Yanan otelin merdivenleri görüntülendi
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        Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki 238 kişinin konakladığı Grand Kartal Otel'de çıkan yangında 76 kişi yaşamını yitirdi.

        10'AR METRE ARALIKLA İKİ MERDİVEN

        Facianın yaşandığı otelde yangın merdivenlerinin bulunmadığı iddia edilmişti. Yangın sonrasında otelin içinden çekilen görüntülerde iki yangın merdiveninin 10'ar metre aralıklarla inşa edildiği ortaya çıktı.

        "Otelin yangın yeterlilik belgesi mevcut"
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        #Grand Kartalkaya
        #Kartalkaya yangın merdivenler
        #haberler
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