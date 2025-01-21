Bolu'da yangın faciasının yaşandığı Grand Kartal Oteli'nin yangın merdivenleri görüntülendi
76 kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan yangın faciasının yaşandığı Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi'nin tanınan otellerinden Grand Kartal Otel'nin yangın merdivenleri görüntülendi
Giriş: 21.01.2025 - 20:04 Güncelleme: 21.01.2025 - 22:16
Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki 238 kişinin konakladığı Grand Kartal Otel'de çıkan yangında 76 kişi yaşamını yitirdi.
10'AR METRE ARALIKLA İKİ MERDİVEN
Facianın yaşandığı otelde yangın merdivenlerinin bulunmadığı iddia edilmişti. Yangın sonrasında otelin içinden çekilen görüntülerde iki yangın merdiveninin 10'ar metre aralıklarla inşa edildiği ortaya çıktı.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ