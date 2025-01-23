Cinsel istismar iddiasında anne ve sevgilisi tutuklandı!

Tunceli'nin Pertek ilçe merkezinde S.K. (33) isimli erkek, sevgilisi S.Ç. (31) ile yakınlaşmalarını kayda aldı. S.K. daha sonra sevgilisini, kızıyla da ilişki yaşamak istediğini, kabul etmemesi halinde görüntüleri sosyal medyada paylaşacağını söyleyerek tehdit etti.

REKLAM advertisement1 İKİSİ DE GÖZALTINA ALINDI DHA'daki habere göre bir süre sonra anne S.Ç., İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne başvurarak S.K. hakkında şikayetçi oldu. Savcılık talimatıyla S.K. ardından da S.Ç. gözaltına alındı. REKLAM

ANNE VE SEVGİLİSİ TUTUKLANDI İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.K. 'Çocuğa cinsel istismar’, anne S.Ç. de 'Çocuğa cinsel istismara yardım' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. İKİ ÇOCUK KORUMAYA ALINDI S.Ç.’nin 2 çocuğu Elazığ Sevgi Evi'ne yerleştirildi. Çocuğun sağlık raporunun ileriki süreçte çıkacağı belirtildi.