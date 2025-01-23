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        Haberler Ekonomi Emlak Konutta alım iştahı zirvede - Emlak Haberleri

        Konutta alım iştahı zirvede

        TÜİK'in açıkladığı ocak ayına dair Tüketici Güven Endeksi verilerine göre; ankete katılanların 'Gelecek 12 aylık dönemde konut satın alma veya inşa ettirme ihtimali' tarihi zirveyi gördü. Endeks, ilk kez 13'ün üzerine çıktı. Veri, konut satışlarındaki yüksek rakamların devam edeceğine işaret etti

        Giriş: 23.01.2025 - 11:57 Güncelleme: 23.01.2025 - 11:57
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        Konutta alım iştahı zirvede
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        TÜİK, ocak ayına dair Tüketici Güven Endeksi verilerini açıkladı. Tüketicilere yapılan anket sonuçlarına göre ortaya çıkan Tüketici Eğilimine İlişkin Endeksler ve Aylık Değişim Oranları verilerinde konut alım iştahı öne çıktı.

        Ocak ayında tüketici güven endeksi önceki aya göre gerilerken, 'Gelecek 12 aylık dönemde konut satın alma veya inşa ettirme ihtimali' üst üste 2 ay yüzde 10'un üzerinde artış gösterdi. Endeks, tarihinde ilk kez 13'ün üzerine çıkarak 13,4'e yükseldi.

        Tüketicilerin konut alımındaki iştaha işaret eden veri, daha önce 2024'ün 10 ve 12. aylarında, 2014'ün 5. ayında ve 2013'ün 7. ayında 12'nin üzerine çıkmıştı.

        ENDEKSİN 11'İN ÜZERİNE ÇIKTIĞI AYLAR
        Yıl Ay Endeks
        2025 01 13.4
        2024 10 12.2
        2024 12 12.1
        2013 07 12.0
        2014 05 12.0
        2014 09 11.7
        2013 11 11.5
        2023 05 11.4
        2014 06 11.4
        2014 10 11.4
        2024 04 11.3
        2012 03 11.3
        2012 01 11.3
        2014 03 11.3
        2013 12 11.2
        2012 12 11.1
        2012 11 11.0
        2013 10 11.0
        2024 08 11.0
        2012 07 11.0

        FAİZ İNDİRİMİYLE BERABER YÜKSELİŞ

        TCMB'nin 2024 Aralık ayında Şubat 2023'ten beri ilk kez faiz indirimine gitmesi ve indirimlerin devam edeceği beklentisi endeksteki yükselişte etkili oldu.

        Konut satışları, 2024'ü iyi bir tabloyla kapattı. Satışlar, 2023'e göre yüzde 20,6 oranında artarak 1 milyon 478 bin 25 oldu. Sektör temsilcileri, 2025 yılında rekor gelebileceğini belirtti.

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