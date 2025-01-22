İzmir'in Torbalı ilçesinde alınan bilgiye göre, Tepeköy Meydanı'ndaki taksi durağında çalışan M.A. (26) ile Abdullah Altuntaş (32) arasında kavga çıktı.

AA'daki habere göre kavgayı duyan M.A'nın babası S.A. (57) durağa gelerek yanındaki tabancayla ateş açtı. Açılan ateşte Abdullah Altuntaş, M.A. (30) ve A.K. (37) ağır yaralandı.

BİR TAKSİCİ HAYATINI KAYBETTİ

Abdullah Altuntaş, 32 yaşında hayatını kaybetti.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla hastanelere kaldırılan yaralılardan Altuntaş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Polis S.A'yı gözaltına aldı.

TAKSİSİNİN ŞOFÖRÜ BAŞKASIYLA ÇALIŞMIŞ

S.A'nın emniyetteki ilk ifadesinde, taksisinde şoförlük yapan kişinin bir süredir karşı taksi durağındaki taksici Altuntaş ile çalışmaya başladığını, bu nedenle aralarında tartışma yaşandığını, dün gece Altuntaş'ın arayarak oğlu M.A'yı öldüreceğini ifade ettiğini söylediği öğrenildi.