Oğlunu tüfekle vurup teslim olmamıştı! 8 yaşındaki Demir'den acı haber!
Kayseri'de, babası Volkan Koç tarafından tüfekle vurulan ve ağır yaralanan 8 yaşındaki Demir Koç, 2 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Olayın ardından teslim olmayıp kendisini eve kilitleyen Volkan Koç'un ifadesinde, silahını temizlerken kaza sonucu oğlunu vurduğunu söylediği öğrenildi
Kayseri'de olay, 2 gün önce saat 11.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Gesi Fatih Mahallesi Fetih Sokak’taki 14 katlı bir binanın 2’nci katında meydana geldi.
OĞLUNU TÜFEKLE YARALADI
DHA'daki habere göre 3 suç kaydı bulunan Volkan Koç, henüz bilinmeyen nedenle oğlu Demir Koç'u tüfekle ağır yaraladı. İhbar üzerine adrese itfaiye, polis, sağlık ekipleri sevk edildi.
KENDİSİNİ EVE KİLİTLEYİP TESLİM OLMADI
Ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Demir Koç, Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Baba Koç ise olaydan sonra kendisini eve kilitledi. Polis ekipleri, teslim olması için Volkan Koç'u ikna etmek amacıyla çalışma başlattı.
ŞÜPHELİ BABA TUTUKLANDI
Koç, ekiplerin 4 saat süren ikna çalışması sonucu teslim oldu. Polis eşliğinde evden çıkarılan Volkan Koç gözaltına alınarak, emniyete götürüldü. Volkan Koç, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.
KÜÇÜK ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ
Başından ağır yaralanan Demir Koç, tedavi gördüğü hastanede 2 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Gece saatlerinde yaşamını yitiren Demir Koç'un cenazesi, otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna konuldu.
KAZA SONUCU VURDUM SAVUNMASI
Diğer yandan Volkan Koç'un ifadesinde silahını temizlerken ateş aldığı ve kaza sonucu oğlunu vurduğunu söylediği öğrenildi.