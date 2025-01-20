7 yaşındaki oğlunu vurdu! Kendisini eve kilitledi! Operasyonla yakalandı!
Kayseri'de, 7 yaşındaki oğlu Demir K.'yi tabancayla ağır yaraladıktan sonra kendisini eve kilitleyen baba Volkan K., teslim olmadı. Zanlıyı ikna etme çalışması başlatıldı. 3 saatin ardından Özel Harekat polisleri Volkan K.'yi operasyonla gözaltına aldı. Çocuğun durumunun ciddi olduğu öğrenildi
Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Beyaz Şehir Mahallesi Fetih Sokak'taki evinde yaşayan Volkan K., henüz bilinmeyen nedenle, saat: 11.00 sıralarında 7 yaşındaki oğlu Demir K.'yi silahla vurarak yaraladı.
SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ
AA'daki habere göre ihbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Durumunun ağır olduğu öğrenilen Demir K., ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
KENDİSİNİ EVE KİLİTLEDİ
Üç ayrı suç kaydı olduğu öğrenilen baba Volkan K., daha sonra kendisini eve kilitledi.
3 SAATLİK İKNA ÇALIŞMASI
Özel Harekat polislerinin de bulunduğu ekipler, yaklaşık üç saat Volkan K.'yi ikna etmeye çalıştı.
OPERASYONLA YAKALANDI
İHA'da yer alan habere göre zanlının teslim olmaması üzerine polis, operasyon düzenlendi. Eve giren Özel Harekat polisleri Volkan K.'yi gözaltına aldı. Zanlı, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.