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        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Kartalkaya faciasında cenaze fırsatçıları! | Son dakika haberleri

        Kartalkaya faciasında cenaze fırsatçıları!

        Bolu Kartalkaya'da 76 kişinin hayatını kaybettiği otel yangını faciasında vicdanları yaralayan cenaze fırsatçıları ortaya çıktı. Kentte dışarıdan gelen bazı özel cenaze nakil araçlarının, hayatını kaybedenlerin ailelerinden 100 bin TL'ye kadar rakamlar talep ettiği öğrenildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.01.2025 - 11:14 Güncelleme: 22.01.2025 - 11:28
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        Kartalkaya faciasında cenaze fırsatçıları!
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        Bolu Kartalkaya'da dün meydana gelen yangın faciası tüm Türkiye'nin yüreğini yaktı. 76 kişinin hayatını kaybettiği facianın hemen ardından ise kente dışarıdan gelen bazı cenaze fırsatçılarının sevk için, ölenlerin ailelerinden fahiş rakamlar talep ettiği öğrenildi.

        Vatandaşların şikayetiyle ortaya çıkan ve kente dışarıdan geldiği kaydedilen bazı özel cenaze nakil araçlarının ailelerden Ankara ve İstanbul'a gidecek cenazeler için 100 bin TL'ye yakın rakamlar talep ettiği kaydedildi.

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        Habertürk'ün ulaştığı Bolu Belediyesi yetkilileri ise, belediyenin ücretsiz olarak cenaze nakillerini karşıladığını belirtti.

        Bolu Belediyesi'nin 6 cenaze nakil aracına sahip olduğunu ve hayatını kaybedenlerin fazla olmasından dolayı çevre illerin belediyelerinden istedikleri 14 araçla birlikte hizmet verdiklerini kaydeden yetkililer, belediyenin nakil işlemleri için ücret almadığını söyledi.

        Adli Tıp'taki cenazelerin nakillerinin gerçekleştiğini kaydeden belediye yetkilileri, dışarıdan gelen özel nakil araçlarıyla ilgili ise bilgi sahibi olmadıklarını belirtti.

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