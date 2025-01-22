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        Enkaza döndü! İçeriden görüntüler ortaya çıktı

        Bolu Kartalkaya'da 76 kişinin hayatını kaybettiği otel yangını faciası yüreğimizi dağladı. Yangın söndürüldükten sonra 12 katlı binanın içerisinden çekilen görüntüler dehşetin boyutunu gözler önüne serdi. Öte yandan AFAD ekipleri tarafından otelin tüm katlarında yeniden tarama çalışması yapılacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.01.2025 - 10:04 Güncelleme: 22.01.2025 - 11:31
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          Türkiye, Bolu Kartalkaya'daki yangın dehşetinde hayatını kaybeden 76 kişiye ağlıyor.

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          Yangında 12 katlı bina enkaza dönerken, içeriden kaydedilen görüntüler dehşetin boyutunu gözler önüne serdi.

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          AFAD YENİDEN ARAMA ÇALIŞMASI YAPACAK

          Öte yandan Kartalkaya Kayak Merkezi’nde bulunan 12 katlı Grand Kartal Otel’de AFAD ekipleri tarafından otelin tüm katlarında tarama çalışması yapılacak. Otelin içinde yangının oluşturduğu hasar da görüntülendi.

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          DHA'nın haberine göre kent merkezine 38 kilometre mesafedeki 2 bin 200 rakımlı Köroğlu Dağları’nın zirvesindeki 5 otelden 1’i olan Grand Kartal Otel’de dün yangın çıktı.

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          Otelin ana giriş kapısına göre -1, arka giriş kapısına göre ise 4’üncü katında bulunan restoran kısmında çıkan yangında alevler kısa sürede büyüdü.

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          Saat 03.21’de, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Yangında, 76 kişi hayatını kaybederken 51 kişi de yaralandı. Yangın 11 saatlik çalışma sonucu söndürülürken, 9 kişi gözaltına alındı.

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          AFAD YENİDEN ARAMA ÇALIŞMASI YAPACAK

          Hastanelerde yaralıların tedavileri sürerken, AFAD ekipleri felaketin yaşandığı otelde yeniden arama çalışması yapacak.

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          Otelin tüm kat ve odaları kontrol edilerek içeride birinin kalmış olma ihtimalini araştıracak. Yangında büyük hasar gören otelin içi de görüntülendi. Ayrıca otelin girişinde bulunan Türk Bayrağı da Milli Yas nedeniyle yarıya indirildi.

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