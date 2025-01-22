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        Haberler Gündem 3. Sayfa Arkadaşını bıçakla öldürüp yakmıştı! Şaşırtan savunma | SON DAKİKA HABERLER | Son dakika haberleri

        Arkadaşını bıçakla öldürüp yakmıştı! Şaşırtan savunma!

        Bursa'da, ormanda bıçaklanmış ve bir kısmı yanmış halde cansız bedeni bulunan 18 yaşındaki Mehmet Karabıyık'ın, gözaltına alınan 20 yaşındaki arkadaşı Ömer Önen, suçunu itiraf etti. Önen'in ifadesinde, "Ruhani şeyler gördüğüm için onu bıçaklayıp, yaktım" dediği öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.01.2025 - 07:54 Güncelleme: 22.01.2025 - 09:28
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        Arkadaşını bıçakla öldürüp yakmıştı! Şaşırtan savunma!
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        Bursa'nın İznik ilçesi kırsal Tacir Mahallesi'nde oturan Mehmet Karabıyık (18), önceki gün sabah saatlerinde yakınlarına, “Boyalıca Mahallesi'nde kız arkadaşımın yanına gidiyorum” diyerek evinden ayrıldı.

        AİLESİ KAYIP BAŞVURUSUNDA BULUNDU

        Öldürülen Mehmet Karabıyık 18 yaşındaydı.
        Öldürülen Mehmet Karabıyık 18 yaşındaydı.

        DHA'daki habere göre akşam saatlerinde eve dönmeyen Karabıyık'a telefonla da ulaşamayan ailesi, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Ailenin kayıp başvurusunun ardından harekete geçen jandarma ekipleri, Mehmet Karabıyık'ın bulunması için çalışma başlattı.

        CANSIZ VE KISMEN YANMIŞ BEDENİ BULUNDU

        Ekipler, Mehmet Karabıyık'ın, kırsal Aydınlar Mahallesi’nde ormanda kısmen yanmış halde cansız bedenini buldu. İncelemede, Karabıyık'ın vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklandıktan sonra yakılarak öldürüldüğü tespit edildi. Karabıyık’ın cenazesi, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

        ARKADAŞI GÖZALTINA ALINDI

        Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma ekipleri, Karabıyık'ın cep telefonu görüşmelerini incelemeye alıp, görgü tanıklarının ifadesine başvurdu. Ekipler, Karabıyık'ın arkadaşı olan ve psikolojik problemleri bulunduğu iddia edilen Ömer Önen'i gözaltına alındı.

        "RUHANİ ŞEYLER GÖRDÜM"

        Jandarmadaki ifadesinde suçunu itiraf edip, cinayette kullandığı bıçağı teslim eden şüphelinin, “Ruhani şeyler gördüm. O yüzden Mehmet'i önce çeşitli yerlerinden bıçakladım, ardından da yaktım” dediği öğrenildi.

        ADLİYEYE SEVK EDİLİP TUTUKLANDI

        Ömer Önen, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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        #Bursa
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