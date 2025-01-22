Arkadaşını bıçakla öldürüp yakmıştı! Şaşırtan savunma!

Bursa'nın İznik ilçesi kırsal Tacir Mahallesi'nde oturan Mehmet Karabıyık (18), önceki gün sabah saatlerinde yakınlarına, “Boyalıca Mahallesi'nde kız arkadaşımın yanına gidiyorum” diyerek evinden ayrıldı.

REKLAM advertisement1 AİLESİ KAYIP BAŞVURUSUNDA BULUNDU Öldürülen Mehmet Karabıyık 18 yaşındaydı. DHA'daki habere göre akşam saatlerinde eve dönmeyen Karabıyık'a telefonla da ulaşamayan ailesi, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Ailenin kayıp başvurusunun ardından harekete geçen jandarma ekipleri, Mehmet Karabıyık'ın bulunması için çalışma başlattı.

CANSIZ VE KISMEN YANMIŞ BEDENİ BULUNDU Ekipler, Mehmet Karabıyık'ın, kırsal Aydınlar Mahallesi’nde ormanda kısmen yanmış halde cansız bedenini buldu. İncelemede, Karabıyık'ın vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklandıktan sonra yakılarak öldürüldüğü tespit edildi. Karabıyık’ın cenazesi, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

ARKADAŞI GÖZALTINA ALINDI Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma ekipleri, Karabıyık'ın cep telefonu görüşmelerini incelemeye alıp, görgü tanıklarının ifadesine başvurdu. Ekipler, Karabıyık'ın arkadaşı olan ve psikolojik problemleri bulunduğu iddia edilen Ömer Önen'i gözaltına alındı.

"RUHANİ ŞEYLER GÖRDÜM" Jandarmadaki ifadesinde suçunu itiraf edip, cinayette kullandığı bıçağı teslim eden şüphelinin, “Ruhani şeyler gördüm. O yüzden Mehmet'i önce çeşitli yerlerinden bıçakladım, ardından da yaktım” dediği öğrenildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLİP TUTUKLANDI Ömer Önen, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.