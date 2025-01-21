Kartalkaya'yı Kartalkaya yapan adamın oteli: Grand Kartal Otel

Türkiye'yi üzüntüye boğan yangının yaşandığı Grand Kartal Otel’i Mazhar Murtezaoğlu kurdu.

2019'da 93 yaşındayken hayatını kaybeden Mazhar Murtezaoğlu, Kartalkaya'yı Kartalkaya yapan isim olarak biliniyor. Orman mühendisi olarak 60'larda Bolu'da görev yapmaya başlayan Murtezaoğlu, önce Bolu Dağı kenarındaki bir dinlenme tesisinde lokanta açtı. Ardından şubeleri artırırken Bolu Dağı'nda kötü hava şartlarında konaklanabilecek bir otel kurdu. Koru Otel isimle otelle başarılı bir şekilde konaklama sektörüne adım atan Mazhar Murtezaoğlu, Köroğlu Dağları'nın tepesinde 1978'de Kartal Otel'in kapılarını açtı. Otelin açılma hikayesi Kartal Otel'in resmi internet sitesinde şu sözlerle anlatılıyor: "Hayatını dağlarda, kimsenin gitmeye cesaret edemediği yerlerde geçiren, “deli” lakabını edinen Mazhar Murtezaoğlu kafasına koydu: Bolu’da bir kayak tesisi açacaktı."

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Avusturya'daki otellerden etkilenen Murtezaoğlu, burayı bir kayak merkezi haline getirmeyi amaçladı. 1998'de ise bugün yanan Grand Kartal Otel'i inşa etti.

Mazhar Murtezaoğlu’nun vefatından sonra oteli, kızı Emine Ergül ve damadı Halit Ergül'ün devraldığı belirtildi. Halit Ergül aynı zamanda Batı Karadeniz Otelciler Derneği Başkanı olarak görev yapıyor.

3 GECE KONAKLAMA EN UCUZ 99 BİN TL, EN PAHALI 148 BİN 500 TL

161 oda ve 350 yatak kapasitesi bulunan otelin, 2015'te yenilendiği belirtiliyor. Tesisin 7 adet lifti, 1 adet yürüyen bandı ve 20 km uzunluğunda pistleri bulunuyor.

Otelin 3 gecelik konaklama fiyatları 99 ila 148 bin 500 TL arasında değişiyor.

Kartal ve Grand Kartal'ın öyküsü Kartal Otel'in resmi internet sitesinde şöyle anlatılıyor:

"Sene 1974… Bolu Dağı’ndaki Koru Motel’i kurmuş olan Mazhar Murtezaoğlu gözünü Köroğlu Dağları’nın zirvesine dikmişti. Hayatını dağlarda, kimsenin gitmeye cesaret edemediği yerlerde geçiren, “deli” lakabını edinen Mazhar Murtezaoğlu kafasına koydu: Bolu’da bir kayak tesisi açacaktı. Uludağ’a gitti ve gördükleri onu tatmin etmedi. Daha iyisini Bolu’da yapmak için kollarını sıvadı. Dünyalar güzeli eşi Güner ve çocukları Harun ve Emine’yi alıp Avusturya’da o dağ senin bu dağ benim dolaştı. Kendisi en küçük teknik detaylarına kadar incelemeler yaparken çocuklarına da kayak dersleri aldırdı. Çünkü tesisi yaptıktan sonra pistlerde kayan kayakçılar olmasını istiyordu.

Kartalkaya’nın yolu, suyu, elektriği yoktu… Mazhar Murtezaoğlu kimseden yardım almadan Kartalkaya’nın zirvesine Kartal Otel’in ilk binasını kurdu. 1978’de otel ilk defa misafirlerine kapılarını açtı. Masa örtülerini eşi Güner dikmişti. Çocukları resepsiyonda duruyordu. Çalışanlarını kendisi eğitiyordu. Ve Kartal Otel, misafirlerin yer bulabilmek için bir sene öncesinden yer ayırdığı efsane yıllarına erişti. Mazhar Murtezaoğlu pist makinasıyla pistleri kendisi eziyor, “Benim müşterim yolda kalamaz!” diyerek dağ yolunu kendisi açıyordu. Yeri geldiğinde Türkiye’nin en saygın isimlerinden oluşan misafirlerini jeneratörü kapatacağını söyleyip odalarına yolluyordu. Snowboard ortaya ilk çıktığında kayakçılara rahatsızlık veriyor diye snowboard’u yasaklayan bu sert adamı snowboard camiası bugün hürmetle anmaktadır. Sadece en iyi yemeklerin çıktığı, en iyi servisin verildiği, en iyi pistlerin olduğu bu otel yıllarca Mazhar Murtezaoğlu’nun kendisi tarafından işletildi. İlerleyen senelerde talepteki artışla beraber önce Kartal Otel’in ikinci binasını ve ardından da Grand Kartal Otel’i inşa etti. İyi kayak, iyi yemek, iyi hizmet! Biz kayakçının halinden anlarız. 40 senedir severek hizmet verdiğimiz müdavimlerimiz bizim ailemizin bir parçası olmuştur. Biz kendimizi “müdavimlerin oteli” olarak tanımlarız. Bize Mazhar Murtezaoğlu’ndan miras bırakılan bu güzel tesisi, onun izinden asla çıkmadan, onun bize öğrettiği şekilde işletmek asıl hedefimizdir. Kartal Otel ailesi olarak Türk Kayak Camiası’na kurucumuzun gösterdiği yolda hizmet etmeye devam edeceğiz."