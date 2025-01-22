150 bin bebek BES yatırımı yaptı

2024 sonu itibariyle gönüllü Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) katılımcı sayısının 9,5 milyon kişiye ulaştığını anlatan HDI Fibaemeklilik Genel Müdür Yardımcısı Erhan İleri, toplam fon büyüklüğünün de 1,1 trilyon lira olduğunu belirterek, "Katkı payı ödemelerinde de ciddi bir artış olduğunu görüyoruz. 2024 enflasyonun üstünde büyüdüğümüz bir yıl oldu. Fon getirileri de enflasyonun biraz üstünde gerçekleşti. Ortalama getiri yüzde 45 civarında oldu. Ancak örneğin HDI Fibaemeklilik gibi portföy yönetim şirketlerinin fon önerilerini takip eden yatırımcılarda bu oran yüzde 49 civarında. Yani hem mevduat hem enflasyonun üzerinde" diye konuştu.

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2024'te yüksek faiz nedeniyle portföy yönetim şirketlerinin para piyasası fonlarını tavsiye ettiklerinin altını çizen İleri, o yüzden düşük riskli değişken fonlara ciddi geçiş olduğunu belirterek, "Bu fonlar içinde HDI Fibaemeklilik'in değişken fonu yüzde 80 getiri ile birinci oldu. Her müşteriye göre fonlarımızın olmasını istiyoruz, bu amaca yönelik fonlarımız da bulunuyor" dedi.

YILSONUNA DOĞRU HİSSE FONLARINDA ARTIŞ

BES şirketlerinin fon önerileriyle müşterilerine yardımcı olduğunu ve bu yardım nedeniyle fon getirilerinin de arttığının görüldüğünü dile getiren İleri, BES yatırımcılarının yüzde 30'unun altın fonlarını, değişken fonlar dahil hisse senedi piyasasını tercih edenlerin oranının yüzde 25 olduğunu, geri kalan ağırlığın değişken fonlar olduğunu söyledi. İleri yabancı teknoloji hisseleri fonlarının da yüzde 8-9 civarında BES'te payı olduğunu ve bunun fon getirilerinin yükselmesinde etkili olduğunu ifade etti. İleri, "2024 biterken portföy yönetim şirketimiz hisse fonlarını biraz daha artırma önerisi yaptı" şeklinde konuştu. BEFAS platformunda vatandaşın son dönem getirisi yüksek olan fonları tercih ettiğini kaydeden İleri, BES fonlarında önemli olanın yatırımın çeşitlendirilmesi olduğunu da ifade etti. BES katılımcılarının sadece yüzde 16'sının 1 kez fon dağılım hakkını kullandığının altını çizen İleri, bu durumun değişmesi yatırımcıların daha iyi getiri sağlaması için fon dağılım değişikliği önerisi yaptıklarını bildirdi.

REKLAM HER 4 SÖZLEŞMEDEN BİRİ 18 YAŞ ALTINDAN 18 yaş altı çocuk ve gençlerin BES fonlarındaki büyümenin sürdüğünü dile getiren İleri, 2024'te her 4 sözleşmeden birinin 18 yaş altından geldiğini kaydederek, şunları söyledi: "Bu yaş grubunda 1 milyon 600 bine yaklaşan sözleşme 1 milyon 400 bin katılımcı sayısı bulunuyor. 0-4 yaş grubunun sözleşme oranı daha yüksek. 0-1 yaşta oran yüzde 9 civarında, bu 150 bin civarında katılımcı demek. Bizim 18 yaş altı grubuna önerimiz çok uzun bir yolculuk olduğu için ağırlıklı olarak fonların hisse senedi fonları olması. Mümkünse tamamının hisse senedi olması. Çünkü önünde telafi edebilecek çok zaman var." 18 yaş altının katkı payı ödemelerinin ebeveynleri tarafından gelecekteki ihtiyaçları için yapıldığı bilgisini veren İleri, 18 yaş altı yatırımcıların biriktirme döneminin ardından ev aldığında evlendiğinde birikimini kullandığında hak kaybının olmayacağının altını çizdi.