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        Haberler Gündem Güncel Ailesi kurtuldu, dehşette başka yöne kaçan Özüm kahretti! | Son dakika haberleri

        Ailesi kurtuldu, dehşette başka yöne kaçan Özüm kahretti!

        Bolu Kartalkaya'daki otel yangını dehşetinde Karataşlı ailesi de kâbusu yaşadı. Uykularında yangına yakalanan aile, büyük panik sırasında oteli terk edebildi. Ancak ailenin 17 yaşındaki kızı Özüm Karataşlı, başka yöne kaçınca kayboldu. Kızlarını arayan ailesi kahreden haberi aldı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.01.2025 - 09:41 Güncelleme: 22.01.2025 - 09:41
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        Ailesi kurtuldu, dehşette başka yöne kaçan Özüm kahretti!
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        Bolu Kartalkaya'daki kâbusa Diş Hekimi Macit Karataşlı ve ailesi de yakalandı. Uykularında yangına yakalanan aile, büyük panik sırasında oteli terk edebildi.

        Ancak ailenin 17 yaşındaki kızı Özüm Karataşlı, başka yöne kaçınca kayboldu. Facianın hemen ardından kızlarını arayamaya başlayan aile ise acı haberi aldı.

        Alevlerin arasında kaybolan 17 yaşındaki kızları Özüm Karataşlı'nın yaşamını yitirdiği öğrenildi.

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