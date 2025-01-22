The Mandalorian'dan High Republic'e: 2025 yılında Star Wars evreninde neler olacak?

GELECEKTEKİ YÖNLER VE HAYRAN BEKLENTİLERİ

Star Wars evrenindeki bu genişleme, hayranlar arasında büyük bir heyecan yaratıyor. Ancak aynı zamanda, beklentilerin ne ölçüde karşılanacağı sorusu da gündemde. Lucasfilm, hem eski hayranları hem de yeni izleyicileri tatmin edecek projeler üretme konusunda dikkatli bir denge kurmaya çalışıyor. Bu dengenin nasıl sağlanacağı ise Star Wars'un geleceğini belirleyecek.

Fotoğraf kaynak: AP