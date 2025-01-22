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        Haberler Dünya Elon Musk'ın tartışmalı 'Nazi' selamına tepki | Dış Haberler

        Elon Musk'ın tartışmalı 'Nazi' selamına tepki

        Dünyanın en zengin ismi Elon Musk'ın ABD Başkanı Donald Trump'ın yemin töreninde 'Nazi' selamına benzeyen tartışmalı hareketine Avrupa genelinde tepkiler geldi. Alman basını da Musk'ın selamına tepki gösterdi; Musk'ın selamlaması kötü niyetli bir kışkırtma veya aşırı sağ gruplara dayanışma çağrısı olarak kınandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.01.2025 - 07:53 Güncelleme: 22.01.2025 - 08:40
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        Musk'ın tartışmalı 'Nazi' selamına tepki
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        Dünyanın en zengin ismi, ABD Başkanı Donald Trump'ın en yakın müttefiklerinden Elon Musk'ın, Trump'ın yemin töreninde 'Nazi' selamına benzeyen tartışmalı hareketine tepki sürüyor.

        Guardian'da yer alan haberde, "Musk'ın aşırı sağa verdiği desteğe odaklanılması gerekiyor. Bazıları bunun kesin bir Nazi selamı olduğunu söylüyor ancak bazıları da emin değil" ifadeleri kullanıldı.

        Elon Musk'tan tartışmalı selamlama
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        Elon Musk'ın Almanya'da yasaklanan Nazi selamını kullanmasına Avrupa genelinde tepkiler geldi; Alman basınında yer alan haberlerde bazıları bunu kötü niyetli bir kışkırtma veya aşırı sağ gruplara bir mesaj olduğunu söyleyerek kınadı.

        "UTANÇ VERİCİ"

        Önde gelen bir Alman-Fransız yayıncı ve Almanya'daki Yahudiler Merkez Konseyi'nin eski başkan yardımcısı olan Michel Friedman, Musk'ın eylemlerini, utanç verici olarak nitelendirdi ve Musk'ın "tüm özgür dünya için tehlikeli bir noktaya" gelindiğini gösterdiğini söyledi.

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        Friedman, televizyondan canlı olarak töreni izlerken şok olduğunu söyledi ve Musk'ın küçümseme girişimlerine rağmen Nazi selamını açıkça yaptığını sözlerine ekledi.

        "KABUL EDİLEMEZ"

        Alman Şansölyesi Olaf Scholz, özellikle Musk'ın aşırı sağcı AfD'ye verdiği desteğin kabul edilemez olduğunu söyledi. AfD'nin eş lideri Tino Chrupalla, Trump'ın göreve başlama töreni için Washington'da bulunan Avrupa'nın aşırı sağcı siyasi sınıfının üyeleri arasındaydı.

        Scholz, "Avrupa'da konuşma özgürlüğümüz var ve herkes istediğini söyleyebilir, milyarder bile olsa. Kabul etmediğimiz şey, bunun aşırı sağcı pozisyonları desteklemek olup olmadığı." dedi. Scholz ayrıca Trump yönetimine yanıt olarak "soğukkanlılık" çağrısında bulundu.

        Musk, Scholz'un açıklamalarına yanıt olarak, "Yazıklar olsun Oaf Schitz'e!" ifadelerini kullandı.

        Berlinli bir yargıç olan Kai-Uwe Herbst, Berliner Zeitung'a, Alman yasalarına göre birine karşı suçlama yöneltmek için havaya kaldırdığı kolu ile çapraz bir sağ kol hareketinin yeterli kanıt olduğunu söyledi. Ancak kötü niyetin de kanıtlanması gerektiğini ve ilgili kişinin bunun bir Hitler selamı olduğunu bildiğini ekledi.

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        Nazi selamı kullanan sayısız insan dosyasıyla ilgilenen Herbst, çoğunlukla, gördüğü vakaların Nazi ideolojisini yaymaktan ziyade kışkırtma niyetiyle yapıldığını söyledi.

        "MUSK'I ELEŞTİREBİLECEĞİMİZ YETERİNCE GERÇEK ŞEY VAR"

        Stern dergisinin baş muhabiri Miriam Hollstein, Musk'ın bu hareketi dikkat dağıtmak için yaptığını söyledi. "Üzgünüm, bunun bir Hitler selamı olması mümkün değildi ve asla öyle olması amaçlanmamıştı. Saçmalamayı bırakın. Musk'ı eleştirebileceğimiz yeterince gerçek şey var." dedi.

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        #Elon Musk
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