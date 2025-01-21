ABD'li iş adamı Elon Musk, ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve başlamasını kutlamak üzere Capital One Arena Spor Salonunda toplanan kalabalığa seslendi. Musk, konuşmasının sonuna doğru tartışma yaratan bir selamlamada bulundu.

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Sosyal medya kullanıcılarının bir kısmı selamlamanın Nazi selamı olduğu konusunda yorum yaparken bir kısmı selamın Roma Dönemi'nden kalma bir selamlama şekli olduğunu iddia etti.