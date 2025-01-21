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        Haberler Dünya Elon Musk'tan garip selamlama | Dış Haberler

        Elon musk'tan tartışmalı selamlama şekli

        ABD'li iş adamı Elon Musk, ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve başlaması nedeniyle toplanan kalabalığa seslenirken konuşmasının sonuna doğru tartışma yaratan bir selamlama şeklinde bulundu. Sosyal medyada selamlamanın Nazi selamı olabileceğine dair yorumlar yapıldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.01.2025 - 00:56 Güncelleme: 21.01.2025 - 01:08
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        Elon Musk'tan tartışmalı selamlama
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        ABD'li iş adamı Elon Musk, ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve başlamasını kutlamak üzere Capital One Arena Spor Salonunda toplanan kalabalığa seslendi. Musk, konuşmasının sonuna doğru tartışma yaratan bir selamlamada bulundu.

        Sosyal medya kullanıcılarının bir kısmı selamlamanın Nazi selamı olduğu konusunda yorum yaparken bir kısmı selamın Roma Dönemi'nden kalma bir selamlama şekli olduğunu iddia etti.

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