ABD Başkanı Donald Trump ABD-Meksika sınırında "ulusal acil durum" ilan etti
ABD Başkanı Donald Trump, göreve başlar başlamaz düzensiz göçmenlerle mücadele için adım attı. Trump, ABD-Meksika sınırında "ulusal acil durum" ilan etti ve ülkeye yasal yollarla göç etme imkanı tanıyan "CBP One" adlı uygulamayı kaldırdı. Sınırı geçmeyi bekleyen göçmenler, Trump'ın kararını üzüntüyle karşıladı
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ABD Başkanı Donald Trump, ABD-Meksika sınırındaki düzensiz göçmenlere karşı mücadele etme konusundaki temel seçim kampanyası vaadini göreve başlar başlamaz yerine getirdi.
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47. Başkan olarak 4 yıl sonra yeniden Beyaz Saray'a geri dönen Trump, Oval Ofis'te ilk kez koltuğa oturduğunda ABD birliklerinin güney sınırına gönderilmesinin yolunu açan bir "ulusal acil durum" ilan eden kararı imzaladı.
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Kararnamede, "Bu mevcut tehlikenin ve yakın tehdidin ciddiyeti ve aciliyeti nedeniyle, Silahlı Kuvvetlerin, güney sınırının tam operasyonel kontrolünü elde etmesine yardımcı olmak için tüm uygun eylemleri yapması gerekiyor" denildi.
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Trump, seçim kampanyası boyunca Joe Biden'ı yüksek düzeyde yasadışı göç nedeniyle eleştirdi, ancak Biden geçen yıl politikalarını sertleştirdiğinde ve Meksika yaptırımları artırdığında, yasadışı olarak sınır dışı eden göçmenlerin sayısı önemli ölçüde azaldı.
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Trump'ın yemin töreninin ardından ülkeye yasal yollarla göç etme imkanı tanıyan "CBP One" adlı uygulama kaldırıldı.
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RANDEVULARI İPTAL ODLU
Gümrük ve Sınır Muhafaza Biriminin resmi sayfasında uygulamanın kaldırılmasına ilişkin açıklama yapıldı.
Açıklamada, "20 Ocak 2025'ten itibaren 8 farklı güneybatı sınır kapısında belgeleri olmayan yabancıların başvuru yapma ve randevu almasına imkan tanıyan uygulama artık bulunmamaktadır." ifadeleri yer alırken, mevcut randevuların da iptal edildiği bildirildi.
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Kullanıcılar da uygulamayı açtığında, uygulamanın artık kullanım dışı olduğunu ve mevcut randevularının iptal olduğunu gördü.
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Trump, göçmenlerin mahkemedeki davalarını beklemek üzere ülkeye salınmasını ifade eden Cumhuriyetçilerin "yakala ve serbest bırak" diye tarif ettiği uygulamayı sona erdiren bir yürütme emri çıkaracağını kaydetmişti.
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Konuşmasında düzensiz göçmenler için "suçlu" nitelemesi yapan Trump, ayrıca ABD’nin güney sınırına asker göndereceğini bildirmişti.
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ABD hükümetinin tahminine göre, 2022'nin başında ABD'de yasadışı veya geçici statüde yaklaşık 11 milyon göçmen vardı. Bazı analistler bu rakamın şu anda 13 ila 14 milyon olduğunu düşünüyor
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*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.