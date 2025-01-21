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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kartalkaya'da otel yangını! Can kayıpları var | SON DAKİKA HABERLER | Son dakika haberleri

        Kartalkaya'da otel yangını: 10 kişi öldü, 32 yaralı!

        Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de, saat: 03.30'da çıkan yangın faciaya neden oldu. Bolu Valisi Abdülaziz Aydın, 10 kişinin hayatını kaybettiğini, 32 kişinin ise yaralandığını açıkladı. Aydın, yangının 4'üncü kattaki restoran bölümünde başladığını, üst kattaki katlara sıçradığının üzerinde durulduğunu ifade etti. Söndürme çalışmasının devam ettiği otelde odaların tek tek kontrol edildiği öğrenildi. İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda yangına 267 personelle müdahale edildiğini belirterek, "Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" dedi. Bölgede yaralılar için sahra hastanesi kuruldu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Kartalkaya'ya gitti. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yangınıyla ilgili 6 Cumhuriyet savcısı görevlendirildiğini, 5 kişilik bilirkişi heyeti oluşturulduğunu bildirdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da, yangınla ilgili 4 başmüfettiş görevlendirildiğini açıkladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.01.2025 - 07:00 Güncelleme: 21.01.2025 - 10:52
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        Kartalkaya'da otel yangını: 10 ölü, 32 yaralı!
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        Bolu'da, Köroğlu Dağları'nın zirvesinde yer alan kayak merkezinde hizmet veren Grand Kartal Otel'de, saat: 03.30 sıralarında çıkan yangında 10 kişi hayatını kaybederken, 32 kişi de yaralandı.

        İTFAİYE VE YARDIM EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

        AA'da yer alan habere göre sabahın ilk saatlerinde alevlerin yükseldiği otele, yapılan ihbar üzerine kent merkezi, ilçeler ve çevre illerden çok sayıda itfaiye, AFAD, UMKE ve sağlık ekibi ile helikopter sevk edildi.

        SÖNDÜRME ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

        Yangın nedeniyle otelde kalanlar bir yandan tahliye edilirken, ekiplerin geniş çaplı yangını söndürme çalışması devam etti. Otelde kalan bazı vatandaşların çarşafları birbirine bağlayıp candan sarkıtarak yangından kaçış anı da kameralara yansıdı.

        VALİ AYDIN: 10 KİŞİ ÖLDÜ, 32 KİŞİ YARALANDI

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        Bolu Valisi Abdülaziz Aydın, 234 civarında misafirin kaldığı otelde, gece 03.30 sıralarında ilk belirlemelere göre yangının, restoran katında çıktığını söyledi. Alevlerin buradan yayıldığını aktaran Vali Aydın yangında, 10 kişinin yaşamını yitirdiğini, 32 kişinin de yaralandığını açıkladı.

        "YARALILARDAN 2'SİNİN DURUMU AĞIR"

        Aydın, hastanede tedaviye alınan yaralılardan 2’sinin durumunun ağır olduğu bildirildi. Vali Aydın, yangının 4’üncü kattaki restoran bölümünde başladığı, üst kattaki katlara sıçradığının üzerinde durulduğu, kesin çıkış nedeninin yapılan çalışmaların ardından netlik kazanacağını söyledi.

        ODALAR TEK TEK KONTROL EDİLİYOR

        Otelin üst katlarında devam eden yangına müdahalenin devam ettiğini belirten Vali Aydın, ekiplerin ölü ve yaralı olma ihtimaline karşın odaları tek tek kontrol ettiğini ifade etti.

        KURTULMUŞ'TAN TAZİYE MESAJI

        TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kartalkaya Kayak Merkezi'nde yaşanan yangında yaşamını yitiren vatandaşlar için başsağlığı mesajı yayımladı. Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki bir otelde meydana gelen yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum." ifadelerine yer verdi.

        BAKAN YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da, yaşanan faciayla ilgili yaptığı paylaşımda, "Bugün saat 03.27’de Kartalkaya Kayak Merkezinde bulunan bir otelde yangın çıktığı ihbarı alınmış, yangına çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarından 267 personelle müdahale edilmiş ve müdahaleye devam edilmektedir.

        BAŞ SAĞLIĞI MESAJI

        İlk belirlemelere göre maalesef 10 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 32 vatandaşımız ise yaralanmıştır. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" dedi.

        3 BAKAN KARTALKAYA'YA GİTTİ

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, yaşanan facianın ardından Ankara'dan Kartalkaya'ya hareket etti.

        Uzmanlar, otelin mimarisinde ahşap kullanımının yoğunluğuna dikkat çekerek bunun da yangını hızlandırdığını belirtti.
        Uzmanlar, otelin mimarisinde ahşap kullanımının yoğunluğuna dikkat çekerek bunun da yangını hızlandırdığını belirtti.

        BAKAN TUNÇ: 6 SAVCI, 5 BİLİRKİŞİ SORUŞTURACAK

        Yangın, Bolu Kartalkaya'da hizmet veren Grand Kartal Otel'de yaşandı.
        Yangın, Bolu Kartalkaya'da hizmet veren Grand Kartal Otel'de yaşandı.

        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bolu Kartalkaya'da otelde çıkan yangınla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmış olup, 6 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir. Ayrıca 5 kişilik bilirkişi heyeti oluşturulmuştur. Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir. Yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum" dedi.

        4 BAŞMÜFETTİŞ GÖREVLENDİRİLDİ

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otelde çıkan yangınla ilgili dört başmüfettiş görevlendirildiğini bildirdi.

        BAKAN ERSOY: AYDINLATILMASI İÇİN ÇALIŞIYORUZ

        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da yaptığı paylaşımda, "Ülkemizin önemli turizm destinasyonlarından biri olan Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki bir otelde meydana gelen yangın hepimizi derinden üzdü. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'dan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için çalışmalara hızla devam ediyoruz. Başımız sağ olsun" dedi.

        SAHRA HASTANESİ KURULDU

        Öte yandan bölgeye sahra hastanesi kuruldu. Yaralıların tedavileri, kurulan sahra hastanesinde yapılıyor. İtfaiye ekiplerinin, otelin arka kısmında devam eden yangını söndürme çalışması sürüyor.

        CHP GENEL BAŞKANI ÖZEL'DEN BAŞSAĞLIĞI

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bolu Kartalkaya'da bir otelde meydana gelen yangında yaşamını yitiren 10 yurttaşımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Daha fazla acı haber almamayı temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

        "YARALI SAYISI 20'NİN ÜZERİNDE"

        Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan da, yangının ardından Habertürk TV'ye yaptığı açıklamada, "Otellerin ahşap kaplama olması nedeniyle yangın çabuk yayılıyor. Yaralı sayısı bendeki bilgilere göre 20'nin üzerinde. İnşallah, başka acı haber almayız" diye konuştu.

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        #Bolu
        #haberler
        #kartalkaya
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