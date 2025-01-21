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        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA HABERİ: Kartalkaya'daki yangın faciasına yayın yasağı! | Son dakika haberleri

        Kartalkaya'daki yangın faciasına yayın yasağı!

        Bolu 2. Sulh Ceza Hakimliği, Kartalkaya Grand Kartal Otel'de meydana gelen yangına ilişkin olarak soruşturma dosyası kapsamı hakkındaki haber, röportaj, eleştiri ve yayınların yapılmasına yasak getirdi. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Bolu Kartalkaya'da yaşanan yangın faciasıyla ilgili bir açıklama yayınladı

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 21.01.2025 - 14:38 Güncelleme: 21.01.2025 - 15:13
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        Kartalkaya'daki yangın faciasına yayın yasağı!
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        Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Bolu Kartalkaya’da yaşanan yangın faciasıyla ilgili bir açıklama yayınladı: "Meydana gelen yangın hepimizi derinden üzmüştür. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Yangın haberi gelir gelmez devletimizin ilgili kurumları konuyla ilgili tüm gerekli adımları atmış, soruşturmalar derhal başlatılmıştır. Yangının çıkış nedeni ve diğer konularla ilgili incelemeler devam etmektedir.

        Yaşadığımız bu üzücü olayda yayıncı kuruluşlarımızdan ilgili bakanlarımız ve diğer resmî kurum ve yetkililer tarafından yapılacak açıklama ve bilgilendirmeleri esas almalarını önemle rica ediyoruz.

        Ülkemizdeki radyo ve televizyon yayınlarının denetlemesine esas 6112 sayılı Yasaya göre, medya hizmet sağlayıcı kuruluşlarımızın sorumlu yayıncılık anlayışıyla hareket etmeleri gerekmektedir. Medyamızın, halkı yanlış yönlendirmemek adına kurgusal görüntülerde yer alan kesinliği meçhul olan bilgilere riayet etmemesi, resmî veri ve açıklamalara dayanmayan içerikleri yayınlarında kullanmamaları son derece önemlidir.

        Radyo ve Televizyon Üst Kurulu olarak beklentimiz, kamuoyunda sağlıklı kanaat oluşumuna yardımcı olan görsel ve işitsel medyanın kendisinden beklenen sorumluluk bilinciyle hareket etmesidir.

        Bolu 2. Sulh Ceza Hakimliğince Kartalkaya Kayak Merkezi'nde meydana gelen otel yangınıyla ilgili olarak olay ile ilgili henüz delillerin toplanamamış olması, görsel basın ve sosyal medya ile internet medyasında ilgili bir takım bilgilerin yanlış yayınlandığının müşahede edildiği, bu durumun soruşturmanın sağlıklı bir şekilde yürütülmesine engel olduğu, bilgi kirliliğinin kamu düzenini ve kamu sağlığını olumsuz yönde etkileyebileceği, ayrıca ölenlerin yakınlarının yapılabilecek haberlerden etkilenme ihtimallerinin bulunması bakımından 5187 sayılı Basın Kanununun ilgili maddesi kapsamınca yayın yasağı kararı verilmiştir.

        Yayın yasağına uymayanlarla ilgili ağır müeyyideler uygulanacaktır. Medyamızın bu vakar ve bilinçle hareket etmesini umuyor, halkımızın doğru haber almasını temin eden tüm medya kuruluşlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz."

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