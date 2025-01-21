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        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Kartalkaya'daki yangın faciası sonrası bakanlardan açıklama | Son dakika haberleri

        Kartalkaya'da faciada 66 can kaybı!

        Bolu Kartalkaya'da Grand Kartal Otel'de çıkan yangın sonrası İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve diğer bakanlar açıklama yaptı. Yerlikaya yangında 66 kişinin hayatını kaybettiğini 51 kişinin de yaralandığını duyurdu. Yerlikaya ayrıca, "Adli soruşturma başlatıldı. Bir ihmal varsa bunların hepsinin sonucu ortaya çıkacak. Hata ihmal ne varsa hem adli hem idari olarak gereği yapılacak" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk / DHA
        Giriş: 21.01.2025 - 15:15 Güncelleme: 21.01.2025 - 17:55
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        Kartalkaya'da faciada 66 can kaybı!
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        Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de, saat: 03.30'da çıkan yangın faciaya neden oldu. Yangında, 66 kişi hayatını kaybederken, 51 kişi de yaralandı. Bakanlar Kartalkaya'da yangına ilişkin açıklama yaptı.

        Bolu’da Kartalkaya Kayak Merkezi’nde yangın faciasının yaşandığı otelin önünde İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan gazetecilere açıklama yaptı.

        BAKAN YERLİKAYA: CAN KAYBI 66

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, can kaybının 66'ya yükseldiğini ifade ederek, şunları söyledi: "Milletçe büyük bir acı içerisindeyiz. Bu sabah Bolu Kartalkaya'da bulunan bu otelde meydana gelen yangında maalesef 66 canımızı yitirdik, 51 yaralımız var. Çok üzgünüz. Yangın söndü. Soğutma çalışmaları devam ediyor. Soğutma çalışmalarının tamamlandığı yerlerde AFAD ve itfaiye ekiplerinin oda oda yapmış olduğu taramalardan şu ana kadar 66 canımızı yitirdiğimizi ifade ettik. Hayatını kaybeden vatandaşlarımızın ailelerine ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Tedavisi devam eden vatandaşlara da acil şifalar diliyorum. Yangının meydana geldiği otel 12 katlı. Yangın anında otelde 238 kayıtlı misafir bulunuyor. Yangınla ilgili ilk ihbar saat 03.21'de alındı. Ekipler, direkt hareket geçti. Tüm ekiplerimiz tarafından ilk müdahale saat 04.15'te yapıldı. Şu an yangın söndürüldü. Soğutma çalışmaları devam ediyor. AFAD, İtfaiye, Orman Genel Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Jandarma Arama Kurtarma, Kızılay, STK'lar, Bolu Belediyesi olmak üzere 156 araç ve 428 personel çalışma yapıyor. Çalışmalara Bolu, Düzce, Sakarya, Ankara ve Kocaeli'den itfaiye ve su tankeri katıldı. Arama kurtarma aracıyla beraber mobil haberleşme aracı da müdahale çalışmalarında yer alıyor. Otelin arka tarafının yamaç olması nedeniyle mücadele ancak ön ve yan cepheden gerçekleştirildi. 2 müfettiş görevlendirildi. 5 savcımız da burada bilirkişilerle beraber çalışmaya başladılar. Adli soruşturma başlatıldı. Sayın Cumhurbaşkanımız, buradaki çalışmaları anbean takip ediyor. Biz de kabine üyesi arkadaşlarımızla beraber buradayız. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına, aziz milletimize başsağlığı diliyorum" dedi.

        "GÖZALTI YOK"

        Bakan Yerlikaya, "Acımız büyük, yüreğimiz dağlı. Başsavcımız burada. Onunla beraber 5 savcımız burada. Görevlendirdikleri bilirkişi burada. Hepimizin adli soruşturmayla bir ihmal ve kusur varsa yüce Türk milleti adına mahkemeler bunların hepsinin sonucunu ortaya çıkaracak. Şu an için gözaltı yok. İdari soruşturmayı da bakanlık olarak biz yapıyoruz. İlk etaptan ruhsat sürecinden, iskan sürecine kadar bunların tamamı incelenecek ve Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi, bizim canımızın yanmasına sebep olan, kusuru olan kim varsa mutlaka gereği yapılacaktır" diye konuştu.

        BAKAN MEMİŞOĞLU: 1 YARALININ DURUMU AĞIR

        Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da hastanede tedavi gören 51 yaralıdan 1'inin durumunun ağır olduğunu ifade ederek, "66 vatandaşımız hayatını kaybetti. Acımız çok büyük. Yakınlarına ve milletimize başsağlığı diliyoruz. 51 yaralımız var. Bunlardan 1 tanesi ağır ve yoğun bakımda yatmakta, 17'sini taburcu ettik. Diğerlerinin hastanelerimizde tedavileri devam ediyor. Durumları iyi. 1 tane vatandaşımızın durumu kritik. Diğerlerini de taburcu edeceğiz. Hepsine Allah'tan rahmet diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun" dedi.

        BAKAN IŞIKHAN: 4 BAŞMÜFETTİŞ GÖREVLENDİRDİK

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Ben de aziz milletimize başsağlığı dilemek istiyorum. Çok büyük bir üzüntü içerisindeyiz, 66 vatandaşımızı kaybettik. İş sağlığı güvenliği olarak buradayız. Bakanlık olarak buradayız. 4 başmüfettiş görevlendirdik. Üzüntümüz çok, acı. Başımız sağ olsun" dedi.

        Kartalkaya'da otel yangını: 66 canımızı kaybettik!
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