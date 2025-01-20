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        Haberler Ekonomi Kripto Para Melania, Trump'ın gölgesinde kaldı - Kripto Para Haberleri

        Melania, Trump'ın gölgesinde kaldı

        ABD'nin yeni başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump iki gün arayla 'meme coin' satışı gerçekleştirdi. İlk anda alım yapan 'Trump' yatırımcıları yüzde 27.344, 'Melania' ise yatırımcıları ise yüzde 437 kâr etti. Tabii zirveden bu paralara giriş yapanlar sırasıyla yüzde 33.1, yüzde 42.1 kaybetti. 'Trump' piyasa değeri bakımından en büyük 19. kripto para konumuna yükselirken, 'Melania' 67. sırada kaldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.01.2025 - 16:52 Güncelleme: 20.01.2025 - 16:52
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        Melania, Trump'ın gölgesinde kaldı
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        ABD, 2. Trump dönemine hazırlanırken kripto para piyasalarında son günlerde büyük hareketlilik yaşandı. Donald Trump seçim döneminde başta Bitcoin'i stratejik rezerv ilan etme olmak üzere kripto para dostu politikalar benimseyeceği vaadinde bulundu.

        Bu sebeple bugün Trump'ın yemin törenine saatler kala Bitcoin 109 bin doların üzerini görerek rekor kırdı. Trump'ın başkanlığıyla beraber pek çok uzman Bitcoin'de yükseliş yaşanabileceğine işaret etmişti. Kripto para piyasalarında asıl şaşırtıcı olan ise Donald Trump ve eşi Melania Trump'ın kendi 'meme coinlerini' çıkarmaları oldu.

        Kripto para piyasasında, ciddi projeler genellikle belli bir amaca veya kullanım alanına yönelik olarak oluşturulur. Meme coinlerin ise aslında bir amacı yoktur. Genel olarak mizah amaçlı veya bir ünlüyü temsil etmesi için yaratılır.

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        Trump çifti Beyaz Saray'a 2. defa yerleşmelerine kısa bir süre kala popülaritelerini satışa çıkardıkları meme coinlerle paraya çevirdi.

        0.18 DOLARDAN 74.69 DOLARA

        İlk olarak Donald Trump cuma gecesi Trump coini çıkardı. Sahtelerinden ayırt edilmesi için söz konusu para 'Official Trump' olarak isimlendirildi. Trump ilk olarak 0.18 dolardan işlem görmeye başladı. Dün gece önce 74.69 dolara kadar çıktı. Daha sonra TSİ 2.30 civarında 39 doların altına geriledi. Bugün ise kayıplarının bir kısmını telafi etti ve TSİ 16.00 itibarıyla 49.4 dolardan işlem gördü.

        Dolayısıyla son düşüşe rağmen Trump coin yüzde 27.344 yükseldi. Tabii zirveden alanlar şu an için yüzde 33.85 kaybetti.

        MELANIA'NIN ÇIKIŞIYLA TRUMP DÜŞTÜ

        Trump coinin dün gece düştüğü saatler First Lady Melania Trump'ın kendi meme coinini açıkladığı saatlere denk geldi. Bu sebeple pek çok kişi Trump'tan kâr alanların Melania'ya yatırım yaptığı değerlendirmesinde bulundu.

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        Melania ise ilk gününde eşinin meme coiniyle karşılaştırıdlığında yatırımcısını hayal kırıklığına uğrattı. Gece saatlerinde 6.62 dolardan işlem görmeye başlayan Melania ilk olarak gece saatlerinde 1.48 dolardan işlemm gördü. Önce 13.73 dolara kadar çıktı. Bugün itibarıyla ise 7.95 dolara düştü. Yani Melania coini ilk alanlar bir günde yüzde 437 kâr etti. Ancak zirveden alanlar yüzde 42.1 kaybetti.

        GRAFİKLERE NEDEN YANSIMIYOR?

        Burada ilk alım fiyatlarından bahsederken çoğu yatırımcının bu fiyatlarla Trump veya Melania coin alamadığını belirtmek gerekiyor. Söz konusu değerler ilk olarak meme coinlerin sitelerinden yapılan alımlarda görüldü. Kripto para borsalarında alım-satımlar başladığında ise ilk girişler daha yüksek değerlerle oldu. Dolayısıyla borsalarda yer alan grafiklerde ilk satış fiyatları daha yüksek görünüyor.

        TRUMP 19, MELANIA 67. SIRADA

        Melania coin zirvedeyken 2.2 milyar dolarlık piyasa değerine ulaştı. Daha sonra 1.5 milyar dolarlık değere geriledi. Şu anda kripto para piyasasındaki en değerli 67. para konumunda bulunuyor.

        Trump coin ise zirvesinde 14.9 milyar dolarlık değere ulaştı. Son olarak değeri 9.35 milyar dolara gerilese de en değerli 19. kripto para olmaya devam etti.

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