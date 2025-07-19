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        Haberler Spor Transfer Fenerbahçe için Kerem Aktürkoğlu iddiası! - Futbol Haberleri

        Fenerbahçe için Kerem Aktürkoğlu iddiası!

        Transferde hareketli günler geçiren Fenerbahçe için flaş bir iddia daha ortaya atıldı. İtalya basınında çıkan haberlere göre; sarı-lacivertliler, Benfica'dan ayrılmak isteyen milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nu gündemine aldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.07.2025 - 12:02 Güncelleme: 19.07.2025 - 12:02
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        • 1

          Fenerbahçe, Hakan Çalhanoğlu'nun ardından Kerem Aktürkoğlu'nun da peşine düştü...

        • 2

          Benfica'dan ayrılmayı kafasına koyan ve Beşiktaş'la da ismi anılan milli futbolcu için harekete geçen sarı-lacivertli yönetim, yıldız kanat oyuncusunun şartları hakkında bilgi aldı.

        • 3

          İtalya basınında yer alan haberlere göre; Fenerbahçe yönetiminin transferi kısa süre içerisinde bitirmek istediği ve Kerem'in de Türkiye'ye dönmeye sıcak baktığı öne sürüldü.

        • 4

          Öte yandan Kerem Aktürkoğlu'nun yeni sezonda Di Maria'nın ayrılığıyla boşta kalan 7 numaralı formayı giyeceği açıklandı.

        • 5

          2024'ün eylül ayında 12 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Galatasaray'dan Benfica'ya transfer olan Kerem, geçen sezon 53 maçta 16 gol, 13 asistlik performans sergiledi.

        • 6

          Portekiz ekibiyle 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan 27 yaşındaki milli futbolcunun güncel piyasa değeri ise 24 milyon Euro olarak gösteriliyor.

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