Fenerbahçe için Kerem Aktürkoğlu iddiası!
Transferde hareketli günler geçiren Fenerbahçe için flaş bir iddia daha ortaya atıldı. İtalya basınında çıkan haberlere göre; sarı-lacivertliler, Benfica'dan ayrılmak isteyen milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nu gündemine aldı.
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Fenerbahçe, Hakan Çalhanoğlu'nun ardından Kerem Aktürkoğlu'nun da peşine düştü...
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Benfica'dan ayrılmayı kafasına koyan ve Beşiktaş'la da ismi anılan milli futbolcu için harekete geçen sarı-lacivertli yönetim, yıldız kanat oyuncusunun şartları hakkında bilgi aldı.
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İtalya basınında yer alan haberlere göre; Fenerbahçe yönetiminin transferi kısa süre içerisinde bitirmek istediği ve Kerem'in de Türkiye'ye dönmeye sıcak baktığı öne sürüldü.
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Öte yandan Kerem Aktürkoğlu'nun yeni sezonda Di Maria'nın ayrılığıyla boşta kalan 7 numaralı formayı giyeceği açıklandı.
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2024'ün eylül ayında 12 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Galatasaray'dan Benfica'ya transfer olan Kerem, geçen sezon 53 maçta 16 gol, 13 asistlik performans sergiledi.
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Portekiz ekibiyle 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan 27 yaşındaki milli futbolcunun güncel piyasa değeri ise 24 milyon Euro olarak gösteriliyor.
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