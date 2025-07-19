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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Kasımpaşa Kasımpaşa - Hull City maçı saat kaçta hangi kanalda? - Kasımpaşa - Hull City hazırlık maçı ne zaman? Kasımpaşa hazırlık maçı HT Spor CANLI İzle! - Kasımpaşa Haberleri

        Kasımpaşa - Hull City maçı CANLI İZLE

        Kasımpaşa - Hull City maçı şifresiz ve canlı yayınla HT Spor'da... Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, yeni sezon öncesi ikinci hazırlık maçında İngiltere Championship ekibi Hull City ile karşı karşıya geliyor. HT Spor ekranlarından yayınlanan mücadeleyi haberimizden CANLI olarak izleyebilirsiniz.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.07.2025 - 17:33 Güncelleme: 19.07.2025 - 18:04
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        Futbol heyecanı HT Spor'da yaşanmaya devam ediyor.

        Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Kasımpaşa, ikinci hazırlık maçında İngiltere Championship ekibi Hull City ile kozlarını paylaşıyor.

        İLK 11'LER

        Kasımpaşa: Gianniotis, Jhon, Szalai, Opoku, Winck, Cem, Atakan, Ben, Ouanes, Atakan, Ali Yavuz, Fall, Kubilay

        Hull City: Pandur, Giles, Hughes, Ajayi, Drameh, Tinsdale, Crooks, Slater, Palmer, Kamara, Joseph

        Kemerburgaz Turgay Ciner Spor Tesisleri'nde oynanan Kasımpaşa - Hull City mücadelesi saat 18.00'de başladı ve HT Spor ile HT Spor Youtube'dan şifresiz olarak canlı yayınlanıyor.

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        Digitürk: 75. Kanal

        D-Smart: 79. Kanal

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        Kablo TV: 227. Kanal

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