Kasımpaşa - Hull City maçı CANLI İZLE
Kasımpaşa - Hull City maçı şifresiz ve canlı yayınla HT Spor'da... Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, yeni sezon öncesi ikinci hazırlık maçında İngiltere Championship ekibi Hull City ile karşı karşıya geliyor. HT Spor ekranlarından yayınlanan mücadeleyi haberimizden CANLI olarak izleyebilirsiniz.
Futbol heyecanı HT Spor'da yaşanmaya devam ediyor.
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Kasımpaşa, ikinci hazırlık maçında İngiltere Championship ekibi Hull City ile kozlarını paylaşıyor.
İLK 11'LER
Kasımpaşa: Gianniotis, Jhon, Szalai, Opoku, Winck, Cem, Atakan, Ben, Ouanes, Atakan, Ali Yavuz, Fall, Kubilay
Hull City: Pandur, Giles, Hughes, Ajayi, Drameh, Tinsdale, Crooks, Slater, Palmer, Kamara, Joseph
Kemerburgaz Turgay Ciner Spor Tesisleri'nde oynanan Kasımpaşa - Hull City mücadelesi saat 18.00'de başladı ve HT Spor ile HT Spor Youtube'dan şifresiz olarak canlı yayınlanıyor.
HT SPOR FREKANSLARI
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Uydu Bilgileri: 42° Doğu Uydusu, Batı Beam
Frekans: 11837 Vertical (Dikey)
Sembol Oranı: 30000
HT Spor'u izleyebileceğiniz frekans ve platformlar:
Türksat 4A 11837 V 30000 2/3
Digitürk: 75. Kanal
D-Smart: 79. Kanal
Tivibu: 87. Kanal
Kablo TV: 227. Kanal
TV+ : 73. Kanal