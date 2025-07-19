Belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından Beylikdüzü Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Mehmet Murat Çalık’ın sağlık durumu ciddiyetini koruyor. Geçmişte kanser tedavisi gören ve tutuklandıktan sonra da lenfoma şüphesiyle ameliyat edilen Çalık’ın tahliye beklentisine ilişkin açıklamalar da peşi sıra yapılıyor.

Mehmet Murat Çalık, İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında 23 Mart’ta tutuklanmıştı.

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İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin dünkü toplantısında konuşan Fatih Belediyesi’nin AK Partili belediye başkanı Mehmet Ergün Turan da bu talebini dile getiren isimlerden oldu. Turan, şöyle konuşmuştu:

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“BU İNSANİ BİR DİLEKTİR. MÜMKÜNSE EV HAPSİ..."

“Ben umudumu söyleyeyim. Bu insani bir dilektir. Başta mesela Mehmet Murat Çalık arkadaşımızın, başkanımızın hastalığı var. Suçludur, masumdur… Ben şahsen Mehmet Murat Çalık arkadaşımızı seven birisiyim. Ama bakın yargı bir şey yapıyor.

Mehmet Murat Çalık arkadaşımıza Allah'tan acil şifa diliyorum. Benim de umudum hasta olan bu arkadaşımızın mümkünse ev hapsinde yargılanmasıdır. Ve yine bir umudumu söyleyeyim. Bu da insani bir umuttur. Çünkü bu ailelerin onlarca çocuğu, genci, eşi var. Benim umudum, umudum bu arkadaşlarımızın masum olmasıdır.

Bu umudu taşımak istiyorum onların aileleri adına. Yani onların suçlu olmasından bu AK Parti grubunda mutlu olacak, iyi ki suçlular, iyi ki suç işlediler diyecek psikopatlıkta bir arkadaşımız olduğu kanaatinde değilim. Benim duygum, umudum bu şu anda üzerlerinde tutuklanan, yapan arkadaşların masum olmasıdır. Ama değerli arkadaşlar bu insani duruşumuzdur. İnsani bakış açımızdır.” Çalık’ı hastane bahçesinde bekleyen annesinin görüntüsü sosyal medyada ses getirdi. Çalık camın ardından annesinin de bahçeden birbirlerine el salladığı bu kare de dikkat çekti. “İNSAN ONURUNA VE SAĞLIĞINA YARAŞIR OLMALI” Avukat Dr. Rezan Epözdemir de sosyal medyada üzerine çok konuşulan fotoğrafı kullandığı sosyal medya paylaşımında “Hiçbir şey bir annenin buğulu gözlerinden, endişeli yüreğinden ve ürkek ellerinden daha önemli olamaz! Tutukluluğun ve cezaların hakça, insan onuruna ve sağlığına yaraşır olması, ceza hukukunun temel ve evrensel prensibidir. Mehmet Murat Çalık evleviyetle tahliye edilmelidir” diye yazdı. Son durum Adli Tıp Kurumu, Çalık hakkında tüm sağlık kontrolleri ve tetkiklerin tekrar yapılması yönünde karar vermiş, Çalık'ın avukatı "Buradaki temel mesele; müvekkilin hastalığının kesin teşhisi değil, mevcut sağlık durumu ve mevcut bulgular ışığında cezaevi koşullarında kalıp kalamayacağı sorunudur" sözleri ile karara tepki göstermişti. Adli Tıp'tan Murat Çalık kararı