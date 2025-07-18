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        Haberler Gündem Güncel Adli Tıp'tan Murat Çalık hakkında tekrar tetkik kararı | Son dakika haberleri

        Adli Tıp'tan Murat Çalık hakkında tekrar tetkik kararı

        Lenfoma şüphesiyle ameliyat edilen Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık hakkında Adli Tıp raporu çıktı. Kurum, Çalık hakkında tüm sağlık kontrolleri ve tetkiklerin tekrar yapılması yönünde karar verdi. Çalık'ın avukatı "Buradaki temel mesele; müvekkilin hastalığının kesin teşhisi değil, mevcut sağlık durumu ve mevcut bulgular ışığında cezaevi koşullarında kalıp kalamayacağı sorunudur" sözleri ile karara tepki gösterdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.07.2025 - 20:33 Güncelleme: 18.07.2025 - 20:33
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        Adli Tıp'tan Murat Çalık hakkında tekrar tetkik kararı
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        Adli Tıp Kurumu, lenfoma şüphesiyle ameliyat edilen tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık hakkında; tüm sağlık kontrolleri ve tetkiklerin tekrar yapılması yönünde karar verdi.

        Çalık'ın avukatı Cihan Ünal, karara tepki gösterirken Çalık'ın sağlık durumunun cezaevi koşullarına uygun olmadığını, lösemi nüksü riski ile birlikte bağışıklık sistemine ilişkin bozulmalar nedeniyle yüksek enfeksiyon riski taşıdığının sağlık raporlarında ortaya konulduğunu bildirdi.

        Avukat Ünal açıklamasında şunları kaydetti:

        "Müvekkilin hastalığının bu aşamasında psikolojik, fiziksel ve sosyal açıdan aile desteğine olan ihtiyacı hayati önemdedir. Cezaevi koşullarında bu desteğe erişememesi, hem tedavi uyumunu hem de genel iyilik halini ciddi biçimde zedelemektedir.

        Unutulmamalıdır ki müvekkil bir hükümlü değil, tutukludur. Tutukluluk yalnızca bir koruma tedbiridir. Bu tedbirin, mevcut sağlık durumu gibi istisnai şartlarda adli kontrol gibi daha hafif alternatiflerle değiştirilmesi, hem yasal hem de insani olarak mümkündür.

        Sonuç olarak, buradaki temel mesele; müvekkilin hastalığının kesin teşhisi değil, mevcut sağlık durumu ve mevcut bulgular ışığında cezaevi koşullarında kalıp kalamayacağı sorunudur. Ne yazık ki Adli Tıp Kurumu raporunda bu soruya doğrudan ve net bir yanıt verilmemiştir."

        *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

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