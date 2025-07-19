Türkiye’nin ilk kadın yarış spikeri Esen Gök evinde ölü bulundu

Türkiye’nin ilk kadın yarış spikeri Esen Gök ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun özel haberine göre, genç sunucuya 36 saattir ulaşamayan arkadaşları harekete geçti.

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KAPI ÇİLİNGİRLE AÇILDI

Bakırköy’de oturduğu eve giden arkadaşları site görevlisi tarafından içeri alınmadı. Telefonu kapalı olan ve site güvenliği tarafından da aranan Esen Gök, çağrılara cevap vermedi. Hayatından endişe eden arkadaşları olayı polise haber verdi. Siteye gelen polis ekipleri çilingir kullanarak daireye girdi.

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CANSIZ BEDENİYLE KARŞILAŞILDI

İçeri giren polis ekipleri. Genç kadının cansız bedeniyle karşılaştı. Yapılan ilk incelemelerde kendini asarak intihar ettiği düşünülen olayla ilgili geniş çaplı çalışma başlatıldı.

Esen Gök 2019’daki Gazi Koşusu günü gerçekleşen Kadın Binici Koşusu’nda hayalini ilk kez gerçekleştiren isim olmuştu. Spiker Esen Gök, Veliefendi Hipodromu bu ortamın en sevilen isimlerinden biri haline gelmişti. 6 yıldır yarış severlere seslenen Esen Gök, Türkiye’nin ilk kadın at yarışı spikeri olmuştu.