ALTAN ÖYMEN KİMDİR?

Altan Öymen, 20 Haziran 1932 tarihinde İstanbul'da doğdu. Babası Hıfzırrahman Raşit Öymen, annesi Fatma Nezaket Öymen'dir. Örsan adında bir erkek, Gülden adında bir kız kardeşi vardır. Onur Öymen amcasının oğludur.

Ailesinin Ankara'ya taşınması nedeniyle ilk ve orta öğretimini Ankara'da tamamladı. 1955 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinin Malî Şubesi'nde lisans öğrenimini tamamladı.

Gazetecilik kariyeri

1950 yılından beri gazetecilik yapan Öymen, kariyerine 1950 yılında Ulus Gazetesi'nde parlamento muhabiri olarak başladı ve iki yıl çalıştıktan sonra Tercüman'ın Ankara Temsilcisi oldu. 1957'de Yeni Gün gazetesi Genel Yayın Müdürü oldu. 1958-60 yılları arasında Ulus ve Akis gazetelerinde yazdı. 1960-61 yılları arasında Öncü gazetesinde Genel Yayın Müdürü oldu. Akşam, Cumhuriyet, Günaydın gazetelerinde yazılar yazdı ve Milliyet gazetesinde yıllar boyunca muhabir, röportajcı, yönetici, yazar ve başyazar olarak çalıştı. 1962-66 yılları arasında Almanya'da Bonn Büyükelçiliği Basın Ataşesi görevi yaptı. 1966-67 Milliyet dizi yazarı, 1967-68 Ulus Genel Yayın Müdürü 1968-72 Akşam yazarı, WDR ve DPA muhabiri oldu. 1972 yılında Anka Haber Ajansı'nı kurdu ve 1979 yılına kadar yönetti. Yurt içindeki ve yurt dışındaki radyo ile televizyonlara haber yayınları ve belgeseller hazırladı. 1980'li ve 90'lı yıllarda gazetecilik görevine devam eden Öymen, 1980-82 yıllarında Cumhuriyet Gazetesi'nde yazar olarak çalıştı. 1982'de Milliyet'e Yayın Kurulu Üyesi ve yazar olarak katıldı. 1985-95 arasında Milliyet Genel Yayın Koordinatörü, Başyazar ve İdare Meclisi Üyeliği yaptı. Uzun yıllar Radikal gazetesinde köşe yazıları yazdı.

Siyasi kariyeri

1950 yılında üniversiteden arkadaşları ile birlikte Cumhuriyet Halk Partisi'ne kaydoldu. Aktif siyasete 1961 yılında kurucu meclis üyeliğiyle başladı. 1977 Türkiye genel seçimlerinde CHP'den Ankara milletvekili olarak meclise girdi. Aynı yıl Bülent Ecevit tarafından kurulan 40. Türkiye Hükümeti'nde Turizm ve Tanıtma Bakanı olarak yer aldı. 1978-1979 Yılları arasında Cumhuriyet Halk Partisi TBMM Grup Başkanvekilliği ve Avrupa Konseyi Türk Delegasyonu üyeliği görevlerini üstlendi. 1979-1980 Yılları arasında Cumhuriyet Halk Partisi Genel Sekreter Yardımcısı olarak çalıştı. 1995 Türkiye genel seçimlerinde CHP İstanbul milletvekili olarak tekrar meclise girdi ve partisinin Grup Başkanvekilliğini yaptı.

1999 Türkiye genel seçimlerinin ardından partisi CHP'nin meclis dışında kalmasıyla genel başkanlıktan istifa eden Deniz Baykal'ın ardından 23 Mayıs 1999 tarihinde düzenlenen CHP 27. Olağanüstü Kurultayında yeni genel başkan olarak seçildi ve bu görevini 15 ay sürdürdü. 30 Eylül 2000 tarihinde yapılan kurultayda Öymen bir kez daha genel başkanlığa aday oldu. Kurultayda yeniden aday olan eski genel başkan Deniz Baykal'a karşı mücadele verdi. Genel Başkanlık seçimi çekişmeli geçti ve üç tur halinde cereyan etti. Üçüncü turun sonucunda seçimi Deniz Baykal'a kaybetti ve genel başkanlık görevini devretti.

Öymen'in Genel Başkanlığı görevdeyken aday olmasına rağmen kaybetmesi Türkiye siyasi tarihi açısından ender rastlanan bir gelişmedir. Cumhuriyet Halk Partisi tarihinde ise Öymen, görevi başındayken genel başkanlıktan kurultay delegelerinin kararı sonucu ayrılan ilk genel başkan olmuştur.

Kitapları

1999 - Mobilya Dosyası (Altan Öymen, Uğur Mumcu)

2002 - Bir Dönem Bir Çocuk 2004 - Değişim Yılları

2008 - Öfkeli Yıllar 2013 - ... Ve İhtilal

2015 - Altan Öymen'den Anılı Kitaplar Seti (dört cilt)

2018 - 01 Adana - 80'lı Yıllarda ADANA