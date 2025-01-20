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        Haberler Gündem Güncel Eski Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın eşini dolandıranlar tutuklandı | Son dakika haberleri

        Eski Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın eşini dolandıranlar tutuklandı

        Eski Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın iş insanı eşi Hasan Pekcan'ın telefonla dolandırılmasına ilişkin soruşturmada 3 kişi tutuklandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.01.2025 - 19:02 Güncelleme: 20.01.2025 - 19:02
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        Eski Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın eşini dolandıranlar tutuklandı
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        Soruşturma kapsamında yakalanan Faruk Kılıç, Özcan Tekinalp ve Şükrü Çiftçi “kendisini banka görevlisi olarak tanıtmak suretiyle dolandırıcılık” suçundan Beykoz Başsavcılığındaki işlemleri sonrası sevk edildikleri Sulh Ceza Mahkemesince tutuklandı.

        Hasan Pekcan telefonla dolandırıldı
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        Habertürk'ün duyurduğu dolandırıcılık olayı şöyle gelişmişti: Hasan Pekcan, kredi başvurusunun olumlu sonuçlanması için hesaplarının Merkez Bankası nezdinde toplanması gerektiği yalanını öne süren dolandırıcılara 1 milyon 646 bin 210 TL göndermişti. Kandırıldığını anlayınca şikayetçi olan Pekcan'ı dolandıranlar için Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca gözaltı talimatı verilmişti.

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