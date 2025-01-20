Eski Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın eşini dolandıranlar tutuklandı
Eski Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın iş insanı eşi Hasan Pekcan'ın telefonla dolandırılmasına ilişkin soruşturmada 3 kişi tutuklandı
Soruşturma kapsamında yakalanan Faruk Kılıç, Özcan Tekinalp ve Şükrü Çiftçi “kendisini banka görevlisi olarak tanıtmak suretiyle dolandırıcılık” suçundan Beykoz Başsavcılığındaki işlemleri sonrası sevk edildikleri Sulh Ceza Mahkemesince tutuklandı.
Habertürk'ün duyurduğu dolandırıcılık olayı şöyle gelişmişti: Hasan Pekcan, kredi başvurusunun olumlu sonuçlanması için hesaplarının Merkez Bankası nezdinde toplanması gerektiği yalanını öne süren dolandırıcılara 1 milyon 646 bin 210 TL göndermişti. Kandırıldığını anlayınca şikayetçi olan Pekcan'ı dolandıranlar için Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca gözaltı talimatı verilmişti.