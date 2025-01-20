Okan Buruk: San Mames'te finali hayal ediyoruz

"ÖNDE GİDEN BİZİZ, ARKAYA BAKMAYA GEREK YOK"

Okan Buruk, "Mourinho'nun 'Bana göre biz öndeyiz' sözleri için ne düşünüyorsunuz?" sorusuna ise şu yanıtı verdi:

Fikstür aslında... Son iki maça bakınca Göztepe ve Başakşehir gibi zorlu iki takımı yenip Hatayspor ile berabere kaldık. Maçların zorluğundan çok, maçları oynama yeteneği önemli. Geçen sene yaptık. 17 maç üst üste deplasmanda kazandık. Bu maçları iyi oynayabiliyoruz. Oyuncularımızla ve taraftarlarımızla birlikteliği ortaya koyunca, geçen sene de bunu yapıp 17 maç üst üste kazandık. Hedefimiz ligin sonuna kadar olan tüm maçları kazanmak. Başta olan, önde giden biziz. Arkaya bakmaya gerek yok. Kendi işimize bakacağız. Şu an tek düşüncemiz bu."