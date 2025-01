Okan Buruk: San Mames'te finali hayal ediyoruz

"HER MAÇI ÖNEMSİYORUZ"

Süper Lig'de Hatayspor karşısındaki puan kaybıyla ilgili soruya da cevap veren deneyimli teknik adam, "Galibiyet sayımıza, 17 deplasman üst üste kazanmış takıma 'Maçları önemsemiyoruz, konsantre olmuyorsunuz' diyemezsiniz. Her maçı önemsiyoruz, yüzde yüz hazırlanıyoruz, saygı duyuyoruz rakibe. Son maçta ikinci yarı çok domine ettik. Top girmedi. İkinci yarıyı ne kadar iyi oynadığımızı, konsantre olduğumuzu gösterdik. Bunu ligde ve Avrupa'da gösteriyoruz. Bu yüzden ligde 6 puan farkla öndeyiz. Sadece 3 beraberlik aldı. Bu 3 beraberliğin ikisinde, Eyüpspor ve Hatayspor maçlarında top girmedi. Hem ligi domine eden hem Avrupa'da ilk 8 için mücadele eden bir takımız. İç sahadaki tüm maçları kazandık, bu maçı da kazanıp turu geçmek istiyoruz. Oyuncularım her maçı önemsiyor, konsantre oluyor ama her maça aynı şekilde başlamak zor. Çok fazla maç oynuyoruz. Sadece Galatasaray olarak değil... Türkiye Kupası, Avrupa Ligi, lig, milli takım... Bu kadar çok maçın oynandığı yerde oyuncular psikolojik olarak zorlanabilir. Bu da gayet normal. Biz başarılı gidiyoruz" ifadesini kullandı.