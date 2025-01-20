Helin Kandemir, filtrelerin kaldırılmasına sevindi

Güzellik filtreleri öyle bir hale gelmişti ki uygulayanlar, görüntü olarak neredeyse ergenlik hallerine dönüyordu. Bu filtreleri kullanmak öylesine bir hal aldı ki uygulayan birçok kişi gerçeklikten uzaklaştı.

Uzmanlar göre; gerçek dışı güzellik standartları yaratan bu filtrelerin beden algısını olumsuz etkiliyor.

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Bu konuda yaşanan polemik ise şöyle; kimileri gerçeklikten yanayken, kimileri güzellik filtrelerinin ifade özgürlüğü olduğunu savunuyor.

Güzellik filtresini en çok kullanan ünlülerden biri olan Seda Sayan, paylaştığı bu fotoğrafta kullandığı filtreyle kendisini, Murat Boz ve Aslı Enver'i tanınmaz hale getirmişti. REKLAM Meta, 14 Ocak 2025 itibarıyla Meta Spark platformunu kapatacağını ve Instagram ile Facebook’ta kullanılan güzellik filtrelerini tamamen kaldıracağını duyurdu.

Instagram’daki içerik üreticilerinin tasarladığı 2 milyondan fazla güzellik filtresi kaldırılırken Meta'nın kendi geliştirdiği 140 resmi filtrenin kullanımına devam ediliyor. Şirket, bu kararı daha yüksek öncelikli ürün ve teknolojilere odaklanmak için aldığını açıkladı.

Güzellik filtreleri hakkında ne düşündüğü sorulan 20 yaşındaki oyuncu Helin Kandemir, Instagram’ın güzellik filtrelerini kaldırma kararını memnuniyetle karşıladığını söyledi Kandemir, bu değişikliğin bireylerin kendilerini oldukları gibi kabul etmesi adına önemli bir adım olduğunu vurguladı; "Kendin olmanın ve kendin gibi kalmanın moda haline gelmesi, ruh sağlığımız adına umut verici bir gelişme. Güzellik endüstrisinin sürekli ‘daha genç, daha zayıf, daha iyi’ olmamızı dayatan propagandasıyla başa çıkarken, sosyal medyada filtrelerin kaldırılması, bizi kendimizi olduğumuz gibi, açık ve aleni bir şekilde temsil etmeye yönlendiriyor. Filtrelerin kaldırılması, önemli bir başlangıç ancak özellikle bizim gibi göz önünde olan insanlar için daha köklü değişikliklere ihtiyaç var. Bu değişim önce kafamızda, sonra kalbimizde ve ardından hayat tarzımızda başlamalı."