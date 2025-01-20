Eski hakemler değerlendirdi: Fenerbahçe maçında iptal ve kırmızı doğru mu?

"SAHADA PENALTI OLMALIYDI"

13. dakikada korner sırasında Edin Dzeko'nun yerde kaldığı pozisyonda devam kararı doğru mu?

Bahattin Duran: Adana Demirsporlu oyuncu çok riskli hamle yaptı. Adana Demirsporlu 55 numara, iki eliyle birlikte Dzeko'yu tuttu, yakaladı, onla koşmaya devam etti, top tam olarak o bölgeye gelmese de, tuttu, çevirdi, döndü, attı. Dzeko'nun ön taraftaki bölgesine geldi o anda. Tuttu ve attı. Bu penaltı.

Bülent Yıldırım: Hakem penaltı verse kimse bir şey diyemez. İki elle, üst koldan müdahale var. Bu penaltı. Sahadaki hakem penaltı vermeliydi. VAR tarafında, üst düzey eğitimlerde, bu tarz müdahalelerde VAR müdahale etmesi için iki şeye bakılır; top o bölgeye düşecek ve etki tartışmasız olacak, top aktif bölgeye düşmese bile kaba, abartılı, güreşvari bir hamle görmemiz lazım. VAR ikisini de yeterli görmedi herhalde. Müdahalede bulunmadı. VAR'ı eleştirmem ama hakemin yakalaması durumunda abartılı bir hamle var. Penaltı daha doğru olurdu.

Deniz Çoban: Hakem penaltı verse kimse itiraz edemezdi. Riskli hamle yaptı. VAR karışamaz. Hakemin penaltı vermemesini haklı bulurum. Hakemin takdir alanında.