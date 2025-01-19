Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Burak Sergen: Yeni eşimin kucağında öleceğim - Magazin haberleri

        Burak Sergen: Yeni eşimin kucağında öleceğim

        Burak Sergen, BloombergHt'de yayınlanan "Aslı Şafak'la İşin Aslı" programında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Sergen'in o açıklamalarından biri; Ciddi söylüyorum 31 Mayıs'ta şanslıydım. O kızcağızla evlendim ve zannediyorum onun kucağında da öleceğim" oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.01.2025 - 15:27 Güncelleme: 19.01.2025 - 15:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Gizem'in kucağında öleceğim"
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        BloombergHt’de yayınlanan "Aslı Şafak’la İşin Aslı" programının konuğu ünlü oyuncu Burak Sergen oldu. Sergen, birbirinden çarpıcı açıklamalarıyla izleyenleri ekrana kilitledi.

        SHOW TV'de yayınlanan 'Siyah Kalp'te rol alan Burak Sergen, sözlerine şöyle başladı; “Benim için hayatımda en mutlu olduğum an, 31 Mayıs 2024’te Gizem Sergen ile evlendiğim gün. Ben hep aşkın peşinde koştum. Ciddi söylüyorum 31 Mayıs’ta şanslıydım. O kızcağızla evlendim ve zannediyorum onun kucağında da öleceğim.”

        “EVLENME TEKLİFİ KABUL EDİLMEYECEK BİRİ MİYİM?”

        Aslı Şafak’ın eşinin evlenme teklifini dördüncüde kabul ettiğine dair çıkan haberleri kendisine yöneltmesi üzerine; “Gizem, evlenme teklifimi hemen kabul etti. Öyle haberler çıktı, ‘dört kere teklif etti kabul etmedi’ diye... Öyle bir şey yok. Ben, teklif ettiğinde kabul edilmeyecek gibi mi duruyorum?”

        REKLAM

        OĞLUNUN DOĞUM YILINI UNUTTU

        Aslı Şafak’ın; "Oğlun Cansın, 2009’lu değil mi?" demesi üzerine ise Burak Sergen kolundaki dövmeden oğlunun doğum tarihini kontrol ederek “Evet, 2009’lu” dedi.

        Burak Sergen, sözlerine şöyle devam etti; "Her zaman okulunun okunması gerektiğini inanan bir sanatçıyım tiyatrocu olmak istiyorsanız oyuncu olmak istiyorsanız konservatuar okuyacaksınız." Sergen, sanatçıların egolu olması gerektiğini belirterek bu konuda şunları söyledi; "Sahneye çıktığınız zaman insanlara yukardan bakıyorsunuz. Sizin egonuz olmak zorunda. Eğer, işinizi egosuz yaparsanız, çok silik bir sanatçı olursunuz.”

        “ÖLÜM KORKUSUNUN İNSANA YAPTIRAMAYACAĞI ŞEY YOK”

        Burak Sergen, yakalandığı koranavirüs nedeniyle yoğun bakımda tedavi görmesi hakkında ise şöyle konuştu; “15 gün entübe edilip yüzde iki yaşama şansım varken ikinci hayat şansı bana verildiğinde şunu anladım insanın korkusu ölüm. İnsanoğlunun ölüm korkusu yüzünden yapmayacağı şey yok.”

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Burak Sergen
        #Gizem Sergen
        #aslı şafak
        #Aslı Şafak’la İşin Aslı

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Gazze'de ateşkesin ardından eve dönüş başladı
        Gazze'de ateşkesin ardından eve dönüş başladı
        Gözler Gazze'de! Ateşkes başladı
        Gözler Gazze'de! Ateşkes başladı
        "Yeni bir temel oluşturacağız!"
        "Yeni bir temel oluşturacağız!"
        Kendisini eşinin sevgilisi zanneden kadının saldırısına uğradı!
        Kendisini eşinin sevgilisi zanneden kadının saldırısına uğradı!
        2. ve 3. Lig heyecanı HT Spor'da!
        2. ve 3. Lig heyecanı HT Spor'da!
        "Gizem'in kucağında öleceğim"
        "Gizem'in kucağında öleceğim"
        Avrupa, Trump'ın ekonomi politikalarından endişeli
        Avrupa, Trump'ın ekonomi politikalarından endişeli
        Jose Mourinho kararını verdi!
        Jose Mourinho kararını verdi!
        Cimbom'un Fransa bekleyişi sürüyor!
        Cimbom'un Fransa bekleyişi sürüyor!
        Cinayet davasında tanıktan sanığa evlilik teklifi!
        Cinayet davasında tanıktan sanığa evlilik teklifi!
        Parmak izi karakter sayısı arttı, cinayet çözüldü!
        Parmak izi karakter sayısı arttı, cinayet çözüldü!
        İsrailli ateşkes karşıtı bakan istifa etti!
        İsrailli ateşkes karşıtı bakan istifa etti!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Laçin Martynov!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Laçin Martynov!
        TikTok, ABD'de resmen erişime kapatıldı
        TikTok, ABD'de resmen erişime kapatıldı
        Ay döngüsü ruh halimizi etkiliyor mu?
        Ay döngüsü ruh halimizi etkiliyor mu?
        Trump yemin töreni için Washington'da
        Trump yemin töreni için Washington'da
        Bu manzaradaki yanlışlığı bulabilir misiniz?
        Bu manzaradaki yanlışlığı bulabilir misiniz?
        Çin'de yayılan HMPV virüsü Türkiye'de görülüyor mu?
        Çin'de yayılan HMPV virüsü Türkiye'de görülüyor mu?
        "Süper kahramanları çağırın"
        "Süper kahramanları çağırın"
        "Yan rollerle iz bıraktım"
        "Yan rollerle iz bıraktım"
        Habertürk Anasayfa