Üstü üste 2 rekorun ardından otomobil satışlarında yeni rekor beklentisi

Alman otomobil üreticisi Opel, tamamen elektrikli güç seçeneği sunan yeni nesil Grandland’i Türkiye’de satışa sundu.

Yeni Grandland, ilk etapta hem 1.2 litre 136 HP’lik turbo benzinli motor 21 HP (15,6 kW) ve 6 ileri çift kavramalı elektrikli şanzımanla kombine edilen hybrid versiyonun yanı sıra 73 kWsa (net kapasite) batarya kapasitesine sahip ve yaklaşık 504 kilometre menzil (WLTP’ye göre) sunan 210 HP’lik elektrikli versiyonuyla yollara çıkmaya başladı.

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İkinci nesil Grandland'ın lansmanında açıklamalarda bulunan Opel Türkiye Genel Müdürü Yiğit Yantaç, markanın 2024't sergilediği performans ve 2025 hedefleri ile ilgili açıklamalarda bulundu.

EN BÜYÜK ÜÇÜNCÜ PAZARI TÜRKİYE OLDU

2024'te Almanya ve İngiltere'den sonra en çok Opel satılan üçüncü ülkenin Türkiye olduğunu kaydeden Yantaç, "Bunu iki yıl üst üste başardık. Yabancı dilde 'home country' yani ana ülke kavramını aslında ne kadar hak ettiğimizi bu yıl da gösterdik. Almanya'dan sonra globalde en yüksek pazar payına sahip ikinci ülke olduk. Global Opel satışlarının yüzde 10’u Türkiye’de gerçekleşti" bilgilerini paylaştı.

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Geçtiğimiz yıl ticari araçta Opel Türkiye tarihinin en iyi ve rekor pazar payı ve adetini (17 bin adet üstü) elde ettiklerini de belirten Yantaç, "Ticari araçta yaklaşık yüzde 6.7’lik pazar payı elde ederek tarihimizin en iyi sonucuna imza attık. Bunda yenilenen ticari araç gamımız içinde yeni Movano ve Combo Elektrik gibi modelleri pazara sunmamızın da etkisi oldu" dedi.

'REKOR SATIŞLAR DEVAM EDEBİLİR'

Opel Türkiye Genel Müdürü Yiğit Yantaç, 2025 pazar beklentisi ile ilgili olarak da iddialı konuştu.

Yantaç, "Türkiye’de pazarın bundan sonra çok anormal bir durum olmadığı sürece 1 milyon bandının altına inmez. 2025 yılında da pazarın 1 milyon adet üstünde rahatlıkla kapanacağını hatta 1 milyon 150 bin adetlere göreceğini düşünüyoruz. Fakat şunun da altını çizmek isterim. Türkiye’de halen 1.000 kişi başına düşen araç sayısına baktığımızda halen pazar yüksek potansiyele sahip, bir de pazarımıza son 2-3 senede giren yeni markaları da dahil edersek aslında başka bir öngörü daha karşımıza çıkıyor. Bu nedenle son 2 yılda yaşanan üst üste rekorun devamı da gelebilir, yani önümüzdeki 2-3 sene daha bu trendin devam ederek pazarın her sene üstüne koyarak rekor kırmasını da bekleyebiliriz" diye konuştu.

REKLAM Otomotivde tüm zamanların rekoru Haberi Görüntüle 2024 yılında Türkiye otomotiv pazarında üst üste ikinci kez tarihi rekor kırılmıştı. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği'nin (ODMD) açıkladığı verilere göre, 2024'te otomobil ve hafif ticari araç satışları yüzde 5 oranında arttı. Böylece 2024 genelinde toplam pazar 1 milyon 238 bin 509 adet olarak gerçekleşerek 2023'ün ardından yeni bir rekor kırıldı. 'SATILAN 3 OPEL'DEN 1'İ TİCARİ OLACAK' Yantaç, Opel'in 2025'te yaklaşık 70 bin adet satış yapmayı ve yüzde 5.5 ve üzeri pazar payı elde etmeyi hedeflediğini de belirtti. Bu hedefin yaklaşık 20 bin adedinin ticari araç olacağını da aktaran Yantaç, "2025 yılında her 3 Opel satışından biri hafif ticari araç olacak. Bizim için en kıymetli noktalardan biri 2025'te lokal üretime geçiyoruz Vivaro ile birlikte. Yıl içerisinde Zafira da artık Türkiye'de üretilecek olup, lokal üretime geçecek" ifadelerini kullandı. Bu noktada Stellantis'in Tofaş ile yaptığı anlaşma kapsamında, 'KO' adı verilen Opel, Citroen, Peugeot ve Fiat'ın 1 tonluk hafif ticari araç modellerinin Bursa'da üretilmeye başlandığını hatırlatalım. REKLAM 1 milyon adet araç üretecek Tofaş, 2032'ye kadar 232 milyon Euro yatırımla bu işbirliği kapsamında 1 milyon adet araç üreteceğini açıklamıştı. ELEKTRİKLİ ARAÇ PAZARINDA YÜZDE 20 BÜYÜME BEKLENTİSİ Opel Türkiye Genel Müdürü'nün açıklamaları ile devam edecek olursak, 2024'te 2 bin 600 adet elektrikli araç satışı gerçekleştirdiklerini açıklayan Yiğit Yantaç, " Geçen seneki satışlarımızın yüzde 4.2’si elektrikli oldu. Bu sene 5 bin 500 adet elektrikli satışı hedeflerken, toplam satışlarımızın yüzde 8’ini oluşturmasını hedefliyoruz" dedi. Yantaç, 2025 yılında elektrikli araç pazarının 120 bin adetleri bulmasını, bunun da yüzde 20 büyüme anlamına geldiğini kaydetti.