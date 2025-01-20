Kahreden kaza... Baba oğul birlikte can verdi!
Konya'da, Koreli turistleri taşıyan minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada, 41 yaşındaki Eyüp Eyi ve 17 yaşındaki oğlu Mehmet Eyi hayatını kaybetti. Kazada 5'i Koreli, 6 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ciddi olduğu öğrenildi
Konya'da kaza, Beyşehir-Antalya kara yolu Akçabelen Mahallesi’ndeki kavşakta meydana geldi. Kapadokya'dan Antalya'ya dönen Koreli Lee Hyogeun'un kullandığı minibüs, Ferhat Türksoy yönetimindeki otomobilli çarpıştı.
BABA OLAY YERİNDE ÖLDÜ
DHA'daki habere göre kazada otomobildeki Eyüp Eyi (41) olay yerinde hayatını kaybetti, sürücüsü Türksoy ve yanındaki Mehmet Eyi (17) ile minibüs şoförü Lee Hyogeun ve beraberindeki 4 Koreli turist yaralandı.
YARALILAR HASTENEYE KALDIRILDI
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
OĞLU HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ
Burada tedavi altına alınan Mehmet Eyi de doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.
Hayati tehlikesi bulunan Ferhat Türksoy da ilk müdahalesinin ardından Konya'ya sevk edildi.
Minibüsün kiralık olduğu öğrenilirken, kazaya ilişkin inceleme sürüyor.