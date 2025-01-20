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        Haberler Dünya Donald Trump yemin töreni öncesinde konuştu: Güneş battığında, ülkemize yönelik işgal durmuş olacak | Dış Haberler

        Donald Trump yemin töreni öncesinde konuştu: Güneş battığında, ülkemize yönelik işgal durmuş olacak

        ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, yemin töreninden önce düzenlediği zafer mitinginde destekçilerine mesaj verdi. Trump, göreve geldiği ilk gün göç konusunda ciddi sınırlamalar getireceğini söyledi, ve "Yarın güneş battığında, ülkemize yönelik işgal durmuş olacak" dedi. Trump ayrıca Pentagon'a "Demir Kubbe" inşa edilmesi için talimat vereceğini dile getirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.01.2025 - 07:56 Güncelleme: 20.01.2025 - 07:56
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        Trump yemin töreni öncesinde konuştu
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        ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump'ın 4 yıl sonra Beyaz Saray'a geri dönmesine saatler kaldı. Donald Trump, bugün TSİ 20.00 sularında gerçekleşecek yemin töreniyle görevine resmen başlayacak.

        Trump, yemin töreninden bir gün önce Washington'daki Capital One Arena'da düzenlenen "Make America Great Again Victory Rally"de (Amerika'yı Yeniden Harika Yapalım Zafer Mitingi) destekçileriyle buluştu ve onlara mesaj verdi.

        "YARIN GÜNEŞ BATTIĞINDA ÜLKEMİZE YÖNELİK İŞGAL DURMUŞ OLACAK"

        Donald Trump, göreve geldiği ilk gün göç konusunda ciddi sınırlamalar getireceğini söyledi, ve "Yarın güneş battığında, ülkemize yönelik işgal durmuş olacak" dedi.

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        Trump, milyonlarca göçmeni sınır dışı edecek olan ABD tarihindeki en büyük sınır dışı etme girişimini başlatma kampanya sözünü tekrarladı. "Yarından itibaren tarihi bir hızla hareket edip ülkemizin karşı karşıya olduğu her krizi çözeceğim" dedi.

        Trump, konuşmasında yasa dışı göçmenlerin ABD'ye girişini durdurmak için daha agresif sınır politikaları uygulayacağını ifade etti. "Venezuela hapishanelerini boşaltıp bize gönderiyorlar" diyen Trump, sınır güvenliği konusunda Biden yönetimini sert bir şekilde eleştirdi.

        "PENTAGON'DA DEMİR KUBBE OLACAK"

        Göreve başladıktan sonra orduya bir "Demir Kubbe" füze savunma kalkanı inşa etme talimatı vereceğini söyleyen Trump, Pentagon'da bir "Demir Kubbe" olacağını vurguladı.

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        #Donald Trump
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