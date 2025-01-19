"Bıçakla tehdide" mahalleden dayak!
Şanlıurfa'da bıçakla yoldan geçenleri tehdit eden bir kişi mahalleli tarafından dövülerek polise teslim edildi
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Şanlurfa'da, elindeki bıçakla yoldan geçenleri tehdit ettiği belirtilen Mustafa K. (26), mahalleli tarafından dövülerek polise teslim edildi.
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Olay, öğleden sonra Karaköprü Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, uyuşturucu madde kullandığı belirtilen Mustafa K., elindeki bıçakla yoldan geçenlere bağırarak tehdit etmeye başladı.
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Mahalle sakinleri uyarılara rağmen uzaklaşmayan Mustafa K.'yı darbetti ve polise haber verdi. Mustafa K., kısa süre sonra adrese gelen polise teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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