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        Haberler Magazin "Los Angeles'a süper kahramanları çağırın" - Magazin haberleri

        "Los Angeles'a süper kahramanları çağırın"

        12 gündür devam eden Los Angeles yangınlarında 27 kişi hayatını kaybederken, 26 kişi kayboldu. On binlerce evin kül olduğu büyük yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Yangının söndürülememesi ABD'de yüksek ölçüde eleştirilere neden oldu. ABD dışında ise birçok sosyal medya kullanıcısı, yangının söndürülememesini Hollywood'un 30.5 milyar dolarlık 'Süper kahramanları' üzerinden alaya aldı

        Giriş: 19.01.2025 - 09:22 Güncelleme: 19.01.2025 - 10:20
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        "Süper kahramanları çağırın"
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        7 Ocak'ta Los Angeles'ın ormanlık bölgesinde başlayan yangın, yerleşim bölgelerine sıçradıktan sonra felaketin boyutu iyiden iyiye büyüdü.

        27 kişinin hayatını kaybettiği, 26 kişinin ise kayıp olarak bildirildiği yangında 90 bin kişi için daha tahliye uyarısında bulunuyor.

        Henüz tam olarak netleşmese de maddi hasarın ise 250 milyar doları bulabileceği hesaplandı.

        Bazı uzmanlar, yangınların insan eliyle söndürmenin mümkün olmadığını belirtiyor. Aynı uzmanlar, yangının kendiliğinden sönmesinin beklenmesi, önlemlerin buna göre alınması gerektiğinin altını çiziyor.

        ABD'nin aradan geçen 12 gün boyunca yangını söndürememesi, tüm dünyada dikkat çekiyor.

        Yangının küresel düzeyde dikkat çekmesinin bir diğer nedeni de felaket bölgesinin Hollywood'u da kapsaması, dünya yıldızlarının evlerinin küle dönüşmesi.

        Mel Gibson'ın yanan evinden sağlam kalan bir sehpayı, koltuk altına alarak otomobiline taşıması Los Angeles yangınlarının sembol fotoğraflarından biri oldu.

        Yangından mal 'kaçırdı'
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        Los Angeles yangınlarının söndürülememesine üzülenler olduğu gibi alay edenler de oldu / oluyor.

        Alay edenlerin ortak noktası; Hollywood'un süper kahramanlarından yana dem vurmasıydı; "Kahramanları çağırın..."

        Süper kahraman deyince de akla 'Süpermen III'teki bir sahne akla geldi.

        Süper kahramanlar hakkında yapılan yorumlardan ikisi şöyle;

        "Süpermen, nefesiyle bir gölü dondurup buz kütlesini Los Angeles'a atsa."

        "Yenilmezler gelse de süper güçlerini yangını söndürmek için kullansa."

        Hollywood'un süper kahramanlarının yangınları söndürmesi yönündeki dilekler, elbette bir latife.

        Gerçek olan; süper kahraman filmleri, son 20 yılda sinemaya küresel düzeyde damgasını vurdu. Hollywood'un temel direği oldu.

        Öyle ki sinema sektörünü domine etti.

        Peki o süper kahraman filmlerine ne kadar ilgi gösterildi?

        Sinema tarihinin en çok hasılatını elde eden ilk 10 film arasında 4'ü süper kahraman filmi.

        'Avengers: Endgame'

        Süper kahraman filmleri arasında; 2.799.439.100 dolarlık hasılatıyla, 2019 yapımı 'Avengers: Endgame' ilk sırada yer alıyor.

        Sinema tarihinin en çok hasılatını elde eden ilk 10 film arasında ise 2.923.706.026 dolar hasılata sahip 2009 yapımı 'Avatar'ın ardından ikinci sırada bulunuyor.

        ♦ Batman (2022)

        Hasılat... 772.245.583 Dolar

        ♦ Batman Başlıyor (2005)

        Hasılat... 373.443.774 Dolar

        ♦ Kara Şövalye (2008)

        Hasılat... 533.345.358 Dolar

        ♦ Kara Şövalye Yükseliyor (2012)

        Hasılat... 1.084.939.099 Dolar

        ♦ Batman V Süpermen: Adaletin Şafağı (2016)

        Hasılat... 874.360.194 Dolar

        ♦ Adalet Birliği (2018)

        Hasılat.... 661.324.295 Dolar

        ♦ Flaş (2023)

        Hasılat... 271.433.313 Dolar

        ♦ Süpermen Geri Dönüyor (2006)

        Hasılat... 391.081.192 Dolar

        ♦ Süpermen (2013)

        Hasılat... 670.145.518 Dolar

        ♦ Demir Adam (2008)

        Hasılat… 585.366.247 Dolar

        ♦ Demir Adam 2 (2010)

        Hasılat… 623.933.331 Dolar

        ♦ Demir Adam 3 (2013)

        Hasılat... 1.214.811.252 Dolar

        ♦ Hulk (2008)

        Hasılat… 264.770.996 Dolar

        ♦ İlk Yenilmez: Kaptan Amerika (2011)

        Hasılat… 370.569.774

        ♦ Kaptan Amerika: Kış Askerleri (2014)

        Hasılat… 714.421.503 Dolar

        ♦ Kaptan Amerika: Kahramanların Savaşı (2015)

        Hasılat… 1.153.296.293 Dolar

        ♦ Thor (2011)

        Hasılat... 449.326.618 Dolar

        ♦ Thor: Ragnarok (2018)

        Hasılat... 853.977.126 Dolar

        ♦ Thor: Aşk ve Gök Gürültüsü (2022)

        Hasılat… 760.928.081 Dolar

        ♦ Yenilmezler (2012)

        Hasılat… 1.151.812.988 Dolar

        ♦ Yenilmezler: Ultron Çağı (2015)

        Hasılat… 1.402.805.868 Dolar

        ♦ Yenilmezler: Sonsuzluk Savaşı (2018)

        Hasılat… 2.048.359.754

        ♦ Yenilmezler: Endgame (2019)

        Hasılat... 2.799.439.100 Dolar

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        ♦ Örümcek Adam Eve Dönüş (2017)

        Hasılat… 880.166.924 Dolar

        ♦ Örümcek Adam: Evden Uzakta (2019)

        Hasılat… 1.131.927.996 Dolar

        ♦ Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok (2021)

        Hasılat… 1.910.982.770 Dolar

        ♦ Doctor Strange (2016)

        Hasılat… 677.718.395 Dolar

        ♦ Galaksinin Koruyucuları (2015)

        Hasılat… 772.776.600 Dolar

        ♦ Galaksinin Koruyucuları 2 (2017)

        Hasılat… 863.756.051 Dolar

        ♦ Ant – Man (2015)

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        ♦ Ant-Man and the Wasp (2018)

        Hasılat... 622.674.139 Dolar

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