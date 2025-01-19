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        Haberler Kültür-Sanat Müzik Z Frekansı'nda haftanın konuğu Laçin Martynov!

        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Laçin Martynov!

        Genç müzisyenlerin müziğine kapımızı açtığımız programımız Z Frekansı'nın bu haftaki konuğu, yeni nesil Türkçe müziğin önde gelen seslerinden Laçin Martynov! "Şiirler", "Bubi Suç" ve "Anlamadın Hiç" gibi teklilerle öne çıkan Laçin Martynov'la kendi müziğini, hikayesini ve dönemin müziğinin ruhunu konuştuk.

        Giriş: 19.01.2025 - 10:16 Güncelleme: 19.01.2025 - 12:12
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        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Laçin Martynov!
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        Güncel müziğin tınısını takip eden, genç müzisyenlerin platformu Z Frekansı, bu hafta yeni dönem Türkçe müziğin yükselen seslerinden Laçin Martynov'u konuk etti.

        Tüm ailesi, hatta ataları profesyonel müzisyen olan Laçin ODTÜ İnşaat Mühendisliği kazanarak ezberleri bozsa da, hiç koparmadığı müzikle bağını müzikle atıyor ve "Martino" adıyla "11:23" isimli bir albüm çıkarıyor. "bedelll" adlı bir teklisi de var bu isimle.

        Daha sonra sahnede de adını kullanmak istiyor ve "Laçin" adıyla yer alıyor her yerde.

        Son teklisi "Şiirler" bir ağıt. Laçin'in geçmiş şarkılarından biraz sound olarak da farklı ve gerçekten başarılı.

        Laçin'in müzik serüvenini ilgiyle takip edeceğiz...

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