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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam "Genel Kurul hukuka aykırı bir şekilde toplantı" - İş-Yaşam Haberleri

        "Genel Kurul hukuka aykırı bir şekilde toplantı"

        Getir Kurucusu Nazım Salur, firmanın Amsterdam'daki Genel Kurul'unun, Mubadala'nın 'hisselerine çökme planını onaylamak için hukuka aykırı şekilde' toplandığını belirtti. Salur "Başvurumuz üzerine buna dair 24 Ocak'ta Amsterdam Temyiz Mahkemesi'nde duruşmamız olacak. Türkiye ve İngiltere'de de hukuki mücadeleye devam" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.01.2025 - 15:49 Güncelleme: 19.01.2025 - 15:49
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        "Genel Kurul hukuka aykırı bir şekilde toplantı"
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        Getir'in kurucusu Nazım Salur, Birleşik Arap Emirlikleri'nin yatırım şirketi Mubadala ile yaşadıkları soruna ilişkin yeni bir açıklamada bulundu.

        Salur sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Getir’in Amsterdam’daki Genel Kurul’u, Mubadala’nın hissemize çökme planını onaylamak için hukuka aykırı şekilde toplandı. Başvurumuz üzerine buna dair 24 Ocak’ta Amsterdam Temyiz Mahkemesi’nde duruşmamız olacak. Türkiye ve İngiltere’de de hukuki mücadeleye devam" ifadelerini kullandı.

        İkiye bölünen Getir'in online market ve yemek teslimat hizmetini geçen yıl Mubadala satın almıştı.

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        Nazım Salur hafta içi yaptığı açıklamada ise Mubadala'yı haklarına çökmeye çalışmakla suçlayarak "BAE devlet fonu Mubadala, Getir 'i ikiye bölmek için yaptığımız anlaşmayı hukuksuzca yok sayıyor ve bizim haklarımıza çökmek istiyor" ifadelerini kullandı.

        İKİ AYRI GRUP OLARAK FAALİYET GÖSTERECEĞİ AÇIKLANMIŞTI

        Getir, Haziran ayında yaptığı açıklamada 250 milyon dolarlık yeni bir yatırım aldığını ve şirket yapılanmasını değiştirdiğini duyurmuştu. Şirketten yapılan açıklamada stratejik bir yeniden yapılanmaya gidildiği ve iki ayrı grup olarak faaliyetlerine devam edeceği belirtilmişti.

        Buna göre Getir'in mevcut hissedarlarından Birleşik Arap Emirlikleri yatırım fonu Mubadala Investment Company, getirdiği yatırımın ardından, şirketin Türkiye'deki online market ve yemek teslimat hizmeti işinde yönetime ve çoğunluk hissesine sahip oldu. Nazım Salur ve Getir'in kurucuları ise yeni yapılanma sonrası oluşan grupta azınlık hisselerine sahip olmaya ve yönetim kurulunda yer almaya devam etti. Diğer grubun yönetimi ise Getir Kurucusu Nazım Salur ve diğer kurucularda oldu. Bu şirket, n11, GetirBiTaksi ve GetirAraç, Getirİş ve FreshDirect hizmetlerini yönetirken, Mubadala ve yeni yatırım turundaki diğer yatırımcılar ise bu hizmetleri kapsayan grupta azınlık hissesine sahip olmuştu.

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