Bu manzaradaki yanlışlığı bulabilir misiniz? Bu görsellerdeki küçük hataları yalnızca çok dikkatli bakanlar bulabiliyor!
Bu görsellerde, sadece çok dikkatli bakanların fark edebileceği küçük ama önemli detaylar gizli. Hem eğlenmek hem de dikkat seviyenizi ölçmek istiyorsanız, doğru yerdesiniz; bakalım, gizlenen hataları ne kadar hızlı bulabileceksiniz!
- 1
1. Bir şey bu yemek masasına ait değil, ne olabilir?
- 2
Cevap: Muzun bu tarifte yeri yok gibi gözüküyor!
- 3
2. Bu görselde yanlış olan küçük bir detay var! Bulabilir misiniz?
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- 4
Cevap: Saatteki 8 rakamı yerine "B" harfi kullanılmı.
- 5
3. Bu manzarada bir hata var, ama nerede?
- 6
Cevap: Köprünün öbür ucunda su yok!
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- 7
4. Görselde olmaması gereken detayı görüyor musunuz?
- 8
Cevap: Evet, yüzme havuzunda balığın pek yeri yok.
- 9
5. Birisi öğretmeninden azar işitiyor! Ama burada yanlış olan ne?
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- 10
Cevap: Kapının menteşesi ters tarafta!
- 11
6. Hatayı görüyor musunuz?
- 12
Cevap: Kadının kolyesi boynunda kayboluyor!
Kaynak: Bright Side
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