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        Haberler Spor Transfer Cimbom'un Fransa bekleyişi sürüyor! - Futbol Haberleri

        Cimbom'un Fransa bekleyişi sürüyor!

        Galatasaray'da transfer bekleyişi sürüyor. Savunmaya Skriniar hamlesi yapmak isteyen sarı-kırmızılılara Slovak stoperden yeşil ışık geldi

        Giriş: 19.01.2025 - 12:07 Güncelleme: 19.01.2025 - 12:07
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          Transferde hem stoper hem hücum bölgesinde rotasını Fransa’ya çeviren Galatasaray liste başı isimlerden yanıtları bekliyor.

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          Forvete Lyon’dan Georges Mikautadze savunmaya ise PSG’den Milan Skriniar’ı isteyen sarı-kırmızılılar resmi görüşmelerini sürdürüyor.

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          Savunmada geçen sezonu aratan sarı-kırmızılılarda Hatayspor beraberliği sonrasında hareketlilik başladı.

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          Kalesini sadece dört maçta gole kapatabilen Cimbom stoper takviyesini bir an önce gerçekleştirmek istiyor.

        • 5

          Yabancı oyuncu kontenjanı da dolu olan sarı-kırmızılılar stoper ihtiyacının aciliyeti üzerine gözü karartmış durumda.

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          İtalya Serie A ve İngiltere Premier Lig’den ilgi bulunan Milan Skriniar istediği teklifleri alamadı.

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          PSG’den yıllık 10 milyon Euro kazanan Slovak stoper Galatasaray’dan ikinci yarı için olan 5 milyon Euro’luk maaş talep etti.

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          Bu transferi 2,5 - 3 milyon Euro civarına bitirmeyi hedefleyen sarı-kırmızılı idareciler ise geçen günlerde teklifini revize etmişti.

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          Galatasaray 5 milyon Euro’luk beklentiye sahip Skriniar için 4 milyon Euro’yu gözden çıkarmıştı.

        • 10

          Tecrübeli savunmacı aradan süre geçmesine rağmen İtalya ve İngiltere’den umduğunu teklifleri alamadı.

        • 11

          Kariyerine Avrupa’da devam etmek isteyen Skriniar maaş talebi nedeniyle yönünü Türkiye’ye çevirmeye başladı.

        • 12

          Transfer listesine Chelsea’nin yollarını ayırmayı düşündüğü Axel Disasi’yi de alan sarı-kırmızılılar kısa bir süre daha Skriniar’dan yanıt bekleyecek.

        • 13

          Transfer listesine Chelsea’nin yollarını ayırmayı düşündüğü Axel Disasi’yi de alan sarı-kırmızılılar kısa bir süre daha Skriniar’dan yanıt bekleyecek.

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