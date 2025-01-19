Cimbom'un Fransa bekleyişi sürüyor!
Galatasaray'da transfer bekleyişi sürüyor. Savunmaya Skriniar hamlesi yapmak isteyen sarı-kırmızılılara Slovak stoperden yeşil ışık geldi
- 1
Transferde hem stoper hem hücum bölgesinde rotasını Fransa’ya çeviren Galatasaray liste başı isimlerden yanıtları bekliyor.
- 2
Forvete Lyon’dan Georges Mikautadze savunmaya ise PSG’den Milan Skriniar’ı isteyen sarı-kırmızılılar resmi görüşmelerini sürdürüyor.
- 3
Savunmada geçen sezonu aratan sarı-kırmızılılarda Hatayspor beraberliği sonrasında hareketlilik başladı.
-
- 4
Kalesini sadece dört maçta gole kapatabilen Cimbom stoper takviyesini bir an önce gerçekleştirmek istiyor.
- 5
Yabancı oyuncu kontenjanı da dolu olan sarı-kırmızılılar stoper ihtiyacının aciliyeti üzerine gözü karartmış durumda.
- 6
İtalya Serie A ve İngiltere Premier Lig’den ilgi bulunan Milan Skriniar istediği teklifleri alamadı.
-
- 7
PSG’den yıllık 10 milyon Euro kazanan Slovak stoper Galatasaray’dan ikinci yarı için olan 5 milyon Euro’luk maaş talep etti.
- 8
Bu transferi 2,5 - 3 milyon Euro civarına bitirmeyi hedefleyen sarı-kırmızılı idareciler ise geçen günlerde teklifini revize etmişti.
- 9
Galatasaray 5 milyon Euro’luk beklentiye sahip Skriniar için 4 milyon Euro’yu gözden çıkarmıştı.
-
- 10
Tecrübeli savunmacı aradan süre geçmesine rağmen İtalya ve İngiltere’den umduğunu teklifleri alamadı.
- 11
Kariyerine Avrupa’da devam etmek isteyen Skriniar maaş talebi nedeniyle yönünü Türkiye’ye çevirmeye başladı.
- 12
Transfer listesine Chelsea’nin yollarını ayırmayı düşündüğü Axel Disasi’yi de alan sarı-kırmızılılar kısa bir süre daha Skriniar’dan yanıt bekleyecek.
-
- 13
Transfer listesine Chelsea’nin yollarını ayırmayı düşündüğü Axel Disasi’yi de alan sarı-kırmızılılar kısa bir süre daha Skriniar’dan yanıt bekleyecek.