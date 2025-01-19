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Yarıyıl tatili için etkinlik listesi

Her yaştan çocuğa uygun etkinliklerle dolu bu liste, tatili eğlenceli geçirmek isteyen aileler için birebir. Ücretsiz belediye etkinlikleri de var. Kimler karne hediyesi veriyor, hangi müzeler ücretsiz...

Giriş: 19.01.2025 - 09:30 Güncelleme: 19.01.2025 - 09:30
Necmi Karasu
Haberler Stil Yarıyıl tatili için çılgın etkinlik listesi

Şehrin dört bir yanından en yaratıcı, eğitici ve eğlenceli etkinlikler, tiyatro oyunları, yaratıcılığı artıran atölyeler, enerjilerini harcayacak faaliyetler, keşif dolu şehir rotaları, gelişime yönelik eğitimler ve daha fazlası!

18 YAŞ ALTINA ÜCRETSİZ OLAN MÜZELER

Sömestr’da, Panorama 1453 Tarih Müzesi, Miniatürk Müzesi, Şerefiye Sarnıcı ve Yerebatan Sarnıcı’nı Radar Türkiye uygulaması ile ücretsiz ziyaret edebilirsiniz. Radar Türkiye uygulamasını indirip kaydolun. Radar QR’a tıklayıp karekodu okutun. Ücretsiz girişten yararlanmak için 18 yaş ve altı olmak, kimliğinizi yanınızda bulundurmak ve Radar Türkiye uygulamasını indirerek kayıt olmak gerekmektedir

ÇOCUĞUNUZLA BERABER GİTMEK EĞLENCELİ

  • Beykoz Kelebek Çiftliği
  • Üsküdar Çocuk Köyü
  • Darıca Hayvanat Bahçesi
  • Çekmeköy Uzay ve Teknoloji Merkezi
  • Kemerburgaz Matematik Evi
  • Vialand Tema Park
  • Kidzania
  • Forestanbul Macera Park
  • Çobançeşme Çocuk Köyü
  • Müze Gazhane

ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ

  • LEGO® Education ile Yaratıcı Eller İş Başında (4-6 Yaş) – 18 ve 25 Ocak
  • Çocuklar için Drama Atölyesi (7-11 Yaş) – 18, 19, 25 ve 26 Ocak
  • Resimle Tanışıyorum Atölyesi (4-6 Yaş) – 18 ve 25 Ocak
  • Çocuklar İçin Resim Atölyesi (7-11 Yaş) – 18 ve 25 Ocak
  • Çocuklar İçin Yaratıcı Drama (4-6 Yaş) – 18, 19, 25 ve 26 Ocak
  • Masallarla Kukla Atölyesi (4-6 Yaş) – 18 ve 25 Ocak
  • Ritim Atölyesi (7-12 Yaş) – 19 ve 25 Ocak
  • Erken Müzik Eğitimi (4-6 Yaş) – 19, 25 ve 26 Ocak
  • Piyano Kaşifleri (4-6 Yaş) - 19, 25 ve 26 Ocak
  • Çocuk Yogası (4-6 Yaş) – 19 ve 26 Ocak
  • Mini Bale Atölyesi (4-5 Yaş) - 19 ve 26 Ocak
  • Çocuklar İçin Dans Atölyesi (7-11 Yaş) – 19 ve 26 Ocak
  • Ebeveyn-Çocuk Müzikle Tanışıyorum Eğitimi (3-4 Yaş) - 26 Ocak
  • Lemi Abi ve Zuzi Show Tiyatro Oyunu (5+ Yaş) - 23 Ocak ve 2 Şubat
  • A. Vivaldi ile Koncerto Yolculuğu (4-6 Yaş) - 25 Ocak
  • Anadolu Ateşi Kıvılcım Çocuk Müzikali Dans Gösterisi (4+ Yaş) 25 Ocak
  • Bay Majör'ün Müzik Yolculuğu: Mozart Çocuk Oyunu (5+ Yaş) 26 Ocak
  • Güldüy Güldüy Show Çocuk (4+ Yaş) - 30 Ocak
  • KidConcerts "Amerika'dan Avrupa'ya Yolculuk" Konseri (3+ Yaş)-2 Şubat

İSTANBUL MODERN

Yarıyıl Sanat Okulu (7-10 yaş) kapsamındaki atölyeler:

  • Mikro Formlarla Sanat - 20 ve 27 Ocak
  • Duvarların Resmi - 21 ve 28 Ocak
  • Kentin Kolajları - 22 ve 29 Ocak
  • Lekeler ve Çizgiler - 23 ve 30 Ocak
  • İmgelerle Otoportreler - 24 ve 31 Ocak
  • Kostümler ve Resimler - 20 ve 27 Ocak
  • Hazır Nesne ile Heykel - 21 ve 28 Ocak
  • Modern Figüratif Resimler - 22 ve 29 Ocak
  • Manzaranın Dönüşümü - 23 ve 30 Ocak
  • Lirik mi, Geometrik mi? - 24 ve 31 Ocak

Ailece Sanat (hafta sonları):

  • Karalamaya Övgü (2-3 Yaş)
  • Sergideki Kuklalar (4-6 Yaş)
  • Benim Müzem (7-10 Yaş)
  • Keşif Alanı Zeif'in Dünyasında Eğitim Programı (4-6 Yaş)
  • Bizim Duygusal Şeklimiz (4-6 Yaş)

Hafta Sonu Sanat Atölyeleri (7-14 Yaş)

  • Bir Sanatçı Bir Atölye: Soyutlama
  • Bir Sanatçı Bir Atölye: Baskı Resim
  • Bir Sanatçı Bir Atölye: Doğadan Formlar
  • Bir Sanatçı Bir Atölye: Fantastik Figürler
  • Sanat Çalışmaları Bize Ne Anlatır?
  • Keşif Alanı Zeif'in Dünyasında Eğitim Programı Doğanın İzinde
  • Işık Oyunları

RAHMİ KOÇ MÜZESİ

  • Beygir Gücü Sergisi : Sergi Etkinliği - At Bölümü (5-7 Yaş) - 22 Ocak
  • Beygir Gücü Sergisi : Sergi Etkinliği - Araba Bölümü (7-9 Yaş) - 24 Ocak
  • Beygir Gücü Sergisi : Sergi Etkinliği - At Bölümü (6-8 Yaş) - 29 Ocak
  • Beygir Gücü Sergisi : Sergi Etkinliği - Araba Bölümü (9-11 Yaş) - 31 Ocak
  • Renkli Atlar Atölyesi (5-7 Yaş) - 18 Ocak
  • Parçadan Bütüne: At Atölyesi (8-10 Yaş) - 25 Ocak

SAKIP SABANCI MÜZESİ

  • Georg Baselitz: Tepetaklak Bir Dünya (5-7 Yaş) - 21 Ocak
  • Kaligrafik Hareketler (8-10 Yaş) - 21 Ocak
  • Arkki ile Keşif Gezili Atölyeler-Mobilya Tasarımı: Emirgan'ın Mobilyaları (8-12 Yaş) - 22 Ocak
  • Georg Baselitz'den İlhamla Altüst Sanat (5-7 Yaş) - 23 Ocak Dünyayı Tersinden Görmek: Baselitz'in İzinde (8-10 Yaş) 23 Ocak
  • Dünyaya Tersten Bakalım Mı? (3-5 Yaş) - 24 Ocak
  • Bir Portreden Fazlası (8-10 Yaş) - 25 Ocak
  • Tuvaldeki Geyik (3-5 Yaş) - 26 Ocak
  • Dansımın İzleri (5-7 Yaş) - 26 Ocak
  • Ters Sanat: Müzede Küratör Olmak (9-11 Yaş) - 28 Ocak
  • Kartlı Geçiş Sistemi: Müze Girişi (9-11 Yaş) - 28 Ocak
  • Arkki ile Keşif Gezili Atölyeler-Moda Tasarımı: Desenlerden Şapkaya (8-12 Yaş) - 29 Ocak
  • Pusetli Aileler: Bakmak, Görmek ve Fark Etmek (2-4 Yaş) - 30 Ocak
  • Hangi Yöne Baş Aşağı Seramik Atölyesi (7-10 Yaş) - 31 Ocak

BORUSAN COMTEMPORARY

  • Şehri Hareketlendir! (4-6 Yaş) - 18 Ocak
  • Nefes Almayı Unutma! (4-6 Yaş) - 18
  • Ocak Yolculuğun Penceresi (7-10 Yaş) - 25 Ocak
  • Müze Albümü Yapıyorum (6-8 Yaş) - 26 Ocak
  • Bal Peteği Evim Olsa (8-12 Yaş) - 26 Ocak

PERA MÜZESİ

  • Ahşap Kalıplar ile Ritmik Desenler (7-12 Yaş) - 25 Ocak
  • Renklerin Ritmi: Çizim Robotları (9-12 Yaş) - 22 Ocak
  • Ahşap Baskı: Kumaşta Doğal Motifler (4-6 Yaş) - 23 ve 31 Ocak
  • Bedensel Hareket ile Dijital Kompozisyonlar (7-12 Yaş) - 23 Ocak
  • Şeffaf Tablomun Renkli Yansıması (4-6 Yaş) - 24 ve 28 Oca
  • Işık Saçan Renkler: Silindir Lamba (7-12 Yaş) - 24 Ocak
  • Sanal Gerçeklik Deneyimi: Dans Eden Gölge (9-12 Yaş) - 25
  • Ocak Uçuşan Renkler: Dekoratif Sarkıt (7-12 Yaş) - 28 Ocak
  • Işıldayan Renkler: Gece Lambası (4-6 Yaş) - 29 Ocak
  • Fenakistiskop: Döndür Canlansın! (9-12 Yaş) - 29 Ocak
  • Nakışla Oyun: Noktaları Birleştir! (7-12 Yaş) - 30 Ocak
  • Tuval Yüzeyine Dokunan Desenler (7-12 Yaş) - 1 Şubat
  • Flipbook Atölyesi: Hayal Et, Çiz, Oynat! (9-12 Yaş) - 1 Şubat
  • Gençlere Özel Tasarım Atölyesi: Çoğaltma (13-17 Yaş) - 22 Ocak

ARTER

  • Işıltılı Dürbünüm (7-11 Yaş) 18 Ocak
  • Açık Atölye (6-12 Yaş) 23 Ocak
  • Filizlendirme Atölyesi (7-11 Yaş) 25 Ocak
  • Gez, Bak, Çiz (6-11 Yaş) 23 ve 29 Ocak
  • Keşfet, Tasarla, Öğren (6-11 Yaş) 25 ve 30 Ocak

iSTANBUL OYUNCAK MÜZESİ

  • "Kutudan Pinokyo Çıktı" Çocuklar için Tiyatro Oyunu (3+ Yaş) - 18 ve 28 Ocak
  • "Evvel Zaman İçinde" Çocuklar için Tiyatro Oyunu (3+ Yaş) - 19 ve 26 Ocak
  • "Gönül Yeprem ile Neşeli Notalar” Ritim Atölyesi (3-6 Yaş) - 21 Ocak
  • "Kartopu Buzul Macerası" Çocuklar için Tiyatro Oyunu (3+ Yaş) - 21 Ocak
  • Kozmik Yolculuk Farkındalık Atölyesi (6-10 Yaş) - 22 Ocak
  • "Masal Fabrikası "Çocuklar için Tiyatro Oyunu (3+ Yaş) - 22 Ocak ve 1 Şubat
  • Biraz Işık, Bolca Hikaye Tasarım Atölyesi (3-5 Yaş) - 23 Ocak
  • Denizdeki Evim Mimarlık Atölyesi (6+ Yaş) - 23 Ocak
  • "Ejderha Koca Ağız" Çocuklar için Tiyatro Oyunu (4+ Yaş) - 23 ve 30 Ocak
  • "Bir Bavul Masal" Çocuklar için Tiyatro Oyunu (4+ Yaş) - 24 Ocak
  • "Kağıt Geminin Yolculuğu” Çocuklar İçin Tiyatro Oyunu (3+ Yaş) - 25 ve 31 Ocak
  • Kukla Yapım Atölyesi (4-7 Yaş) - 29 Ocak
  • "Bremen Mızıkacıları Mutfakta" Çocuklar için Tiyatro Oyunu (3+ Yaş) - 29 OcaK
  • Duyusal Oyun Atölyesi: Taşıtlar (18-36 ay) - 30 Ocak
  • Oyun Evimi Yapıyorum Tasarım Atölyesi (4-7 Yaş) - 30 Ocak
  • Masaldan Hayale, Hayalden Renklere Tasarım Atölyesi (6+ Yaş) - 31 Ocak
  • Mehmet Erbil ile Yaratıcı Drama ve Masal Atölyesi (4-6 Yaş) - 2 Şubat

AKBANK SANAT

  • Göçmen Kuşların İzinde: Kuş Yuvası Tasarım Atölyesi (6-10 Yaş) - 18 Ocak
  • Bi' Şehir: Kayıp Seslerin Yolculuğu (5-9 Yaş) - 25 Ocak
  • Kitaplığımda Bi'İstanbul: Kitap Dekoru Atölyesi* (5-9 Yaş) - 25 Ocak
  • Ailece İleri Dönüşüm: Mozaik Atölyesi (4-8 Yaş) - 1 Şubat
  • Ailece İleri Dönüşüm: Heykel Atölyesi (4-8 Yaş) - 1 ŞubatAkbank Sanat etkinlikleri ücretsizdir.

ZEYREK ÇİNİLİ HAMAM

  • Çocuk Atölyesi: Tarihin İzinde Zeyrek (7-12 Yaş) - 25 Ocak

ATÖLYE PİKOLO

  • Aç Kanatlarını ve Uç Uzaklara, Üçüncü Mekan Kemerburgaz (3-6 Yaş) - 25 Ocak
  • Mitolojinin İzinde İstanbul Arkeoloji Müzesi Turu ve Vazodaki Gizem Atölyesi (6-9 yaş) - 27 Ocak
  • Sergi Turu ve Açıl Kapı Açıl Sanat Atölyesi, Elgiz Müzesi (3-5 Yaş) - 28 Ocak
  • Sergi Turu ve Kendine Ait Oda Sanat Atölyesi, Elgiz Müzesi (5-8 Yaş) - 28 Ocak
  • İstanbul Modern'de Sergi Turu (5-8 Yaş) - 29 Ocak ve 1 Şubat

ROTAMIZ ORMAN

  • Validebağ Korusu (18-36 Ay ve 3-6 Yaş) - Ocak ayı boyunca cumartesi günleri
  • Belgrad Ormanı (24-48 Ay) - Ocak ayı boyunca pazar günleri

GYMY KIDS CLUB

  • Gymy Köşk Kanlıca Ebeveynsiz Tam Gün Kış Okulu (4-9 Yaş) - 20-31 Ocak arasında

QBICART

  • Rahmi Koç Müzesi, Müze Kaşifleri (5-8 Yaş) - 18 Ocak
  • İş Bankası Resim ve Heykel Müzesi, Tabletini Al Gel (7-12 Yaş) - 18 Ocak
  • İstanbul Modern, Puset & Kanguru ile Geziyoruz (0-2 Yaş) - 19 Ocak
  • İstanbul Modern, Kostümle Keşfet (4-6 Yaş) - 19 ve 29 Ocak
  • Dijital Deneyim Müzesi, Müze Kaşifleri (5-8 Yaş) - 19 ve 24 Ocak
  • Pera Müzesi, Müze Kaşifleri (5-8 ve 7-10 Yaş) - 19 ve 22 Ocak
  • Yerebatan Sarnıcı, Müze Kaşifleri (5-8 ve 7-10 Yaş) - 20 ve 26 Ocak
  • Beşiktaş ve Sarıyer, Vapurdan Çiziyorum (5-8 Yaş) - 20 Ocak
  • Pera Müzesi, Sanatla Kodluyorum (8-12 Yaş) - 22 Ocak
  • Dolmabahçe Sarayı, Müze Kaşifleri (6-8 Yaş) - 22 Ocak
  • Arkeoloji Müzesi, Müze Kaşifleri (5-8 Yaş) - 23 ve 25 Ocak
  • İstanbul Modern, Müze Kaşifleri (5-8 Yaş) - 26 ve 28 Ocak
  • İstanbul Modern, Oyunla Geziyoruz (3-4 Yaş) - 26 Ocak

IN HOUSE WORKSHPOP STUDIO

  • Anne ve Çocuk Takı Tasarım Atölyesi (8-12 Yaş) - 19 ve 26 Ocak • Cem Güventürk ile Ortalığı Batırma Atölyesi (7-12 Yaş) - 23 Şubat

KÜLTÜR BAVULU

Tüm atölyeler 6-12 yaş aralığı için uygundur:

  • Bir Semtin Keşfi: Balat Atölyesi - 18 ve 31 Ocak
  • Bir Semtin Keşfi: Galata Pera Atölyesi - 19 ve 27 Ocak
  • Atatürk'ün İzinde Dolmabahça ve Resim Atölyesi - 21 Ocak ve 1 Şubat
  • Mitolojinin İzinde İstanbul Arkeoloji Müzeleri Atölyesi - 22 ve 30 Ocak
  • Topkapı Sarayı ve Tuğra Atölyesi - 23 ve 29 Ocak
  • İstanbul'un Suları Yerebatan Sarnıcı Atölyesi - 20,24 ve 28 Ocak
  • Khalkedon'dan Kadıköy'e Bir Semtin Hikayesi - 25 Ocak
  • Kız Kulesi ve Mimar Sinan'ın Üsküdar'ı - 26 Ocak

IMAGINEER KIDS

Tüm atölyeler 4 yaş ve üzeri için uygundur:

  • Küçük Prens Pelerin Atölyesi - 18 ve 19 Ocak
  • Süper Patates ve Kaçak Bezelye: Heykel Atölyesi - 20,25,26 ve 27 Ocak
  • Süper Patates ve Kaçak Bezelye: Kostüm Tasarım Atölyesi - 21 ve 28 Ocak
  • Fantastik Kukla Tasarım Atölyesi - 22,29 Ocak ve 1,2 Şubat
  • Köpekler Bale Yapmaz Oyuncak Yapımı Atölyesi - 23 ve 30 Ocak
  • Picasso'dan İlhamla Maske Atölyesi - 24 ve 31 OcaK

AİLEMLE GEZİYORUM

  • Boğazın İncisi: Dolmabahçe Sarayı Müzesi - 18,21 ve 24 Ocak
  • Parşömenin Peşinde 7 Tepe 7 Sır - 18 Ocak
  • Kayıp Elmas: Topkapı Sarayı Müzesi - 18 ve 22 Ocak
  • Gizli Semboller: İstanbul Arkeoloji Müzeleri - 19 Ocak
  • Yeraltı İstanbul: Dehlizler & Sarnıçlar - 19 ve 22 Ocak
  • Mimar Sinan'ın Şifreleri - 20 Ocak
  • Türk Tarihine Yolculuk: Harbiye Askeri Müzesi - 21 Ocak
  • Uçan Adam Hezarfen: Galata Kulesi Müzesi - 23 Ocak
  • Gizemli Kapalıçarşı - 23 Ocak

STUDIO MASTERPİECE GALATAPORT

  • Çocuk Saksı Boyama Atölyesi - 18 Ocak ve 2 Şubat
  • Çocuk Çikolata Atölyesi - 18 ve 31 Ocak
  • Ebeveyn Çocuk Şönil Çiçek Atölyesi - 19 Ocak
  • Teraryum Atölyesi - 19 Ocak ve 1 Şubat
  • Çocuk Resim Atölyesi - 24 Ocak
  • Çocuk Heykel Atölyesi - 24 ve 31 Ocak
  • Çocuk Doodle Atölyesi - 25 ve 26 Ocak
  • Çocuk Bilim Atölyesi - 25 Ocak ve 2 Şubat
  • Ebeveyn Çocuk Seramik Boyama Atölyesi - 26 Ocak ve 1 Şubat

MINIATURK

  • Yaratıcı Drama* (6-9 Yaş) - 19 ve 26 OcakBu etkinlik ücretsizdir.

BLINK STUDIO

Tüm atölyeler 5-10 yaş aralığı için uygundur:

  • "Picasso"nun İzinde Resim Atölyesi - 20 Ocak
  • Seramik Tabak Boyama Atölyesi - 20,23,28 ve 30 Ocak
  • "Hayallerimi Giyiyorum" Kolaj Atölyesi - 21,27 ve 30 Ocak
  • "Funny Faces" Suluboya & Karışık Teknik Resim Atölyesi - 21 ve 30 Ocak
  • "Matisse'in Desenleri" Resim Atölyesi - 22 Ocak
  • "Funny Faces" Ahşap Boyama Atölyesi - 22,24 ve 29 Ocak
  • "Van Gogh Gibi Çiziyorum" Resim Atölyesi - 23 Ocak
  • "Sevdiğim Oyuncağımı Çiziyorum" Resim Atölyesi- 24 ve 29 OcaK
  • Kanvas Akrilik Resim Atölyesi - 27 ve 30 Ocak
  • "Joan Miro'nun Desenleri" Resim Atölyesi - 28 Ocak

YEMEK ATÖLYELERİ

  • EKS Mutfak Akademisi, Çocuk Şefler (7-12 Yaş) - 18 Ocak
  • Eataly, Minik Eller Pizza Yapıyor (5-9 Yaş) - 18,25 ve 26 OcaK
  • EKS Mutfak Akademisi, Genç Şefler Uzakdoğu Lezzetleri (11-17 Yaş) - 19 Ocak
  • Harmony Gastronomi İstanbul, Ebeveyn Çocuk American Cookies - 25 Ocak
  • MSA Atölye, Genç Gurme Burgers&Fries (14-17 Yaş) - 25 Ocak
  • MSA Atölye, Çocuğum ile Pişiriyorum-Tıpkısının Aynısı (9-17 Yaş) - 1 Şubat
  • MSA Atölye, Küçük Gurme 2- Benim Ekmeğim (9-14 Yaş) - 2 Şubat

TAŞ KAĞIT MAKAS ATÖLYESİ

  • Sihirli Parmaklar Sanat Atölyesi (5+ yaş) - 20,23,28 ve 30 Ocak
  • Eğlenceli Bilim Atölyesi (6+ Yaş) - 20 Ocak
  • Yaratıcı Tasarım Atölyesi (5+ Yaş) - 20,21 ve 24 Ocak
  • Takı ve Aksesuar Tasarım (6+ Yaş) - 20,24,27 ve 30 Ocak
  • Sürdürülebilirlik Atölyesi (3+ Yaş) - 21 Ocak
  • İnteraktif Masal Atölyesi (3+ Yaş) - 21 ve 24 Ocak
  • Moda Tasarım (+6 Yaş) - 21 Ocak
  • Duyusal Oyun Atölyesi (3+ Yaş) - 22,23,29 ve 31 Ocak
  • Eğlenceli Deneyler Atölyesi (5+ Yaş) - 22 Ocak
  • Doğaçlama Atölyesi (6+ Yaş) - 22 Ocak
  • Müzik ve Hareket Atölyesi (4+ Yaş) - 22,28 ve 29 Ocak
  • Stem Atölyesi (6+ Yaş) - 23,24 ve 31 Ocak
  • Oyun Hamuru Yapım Atölyesi (3+ Yaş) - 23 ve 27 Ocak
  • Minik Aşçılar Kurabiye Atölyesi (2-4 Yaş) - 25 Ocak
  • Kurabiyeden Yenilebilir Sanat (5+ Yaş) - 26 Ocak
  • Gingerbread House Atölyesi (5+ Yaş) - 26 Ocak
  • İngilizce Duyusal Oyun Saati (3+ Yaş) - 27,28,29,30 ve 31 Ocak
  • English Story Time with art (3+ Yaş) - 27,28,29,30 ve 31 Ocak

NARMANLI SANAT

Tüm atölyeler 7-10 yaş aralığı için uygundur:

  • Leonardo Da Vinci Katie ve Mona Lisa Kitap Kulübü - 18 Ocak
  • Cezanne: Natürmortla Tanışıyoruz! - 19 Ocak
  • Gustav Klimt: Altın Kızlar Atölyesi - 25 Ocak
  • Claude Monet Katie ve Nilüferler Kitap Kulübü - 26 Ocak
  • Vincent Van Gogh Katie ve Yıldızlı Gece Kitap Kulübü - 1 Şubat
  • Andy Warhol: Pop-Art Çocukları - 2 Şubat

POTS AND PENS

  • Pizza Atölyesi (7+ Yaş) - 20 Ocak
  • Kitap Kurdu Mutfakta (4-6 Yaş) - 21 ve 28 Ocak
  • Dev Kurabiye (7+ Yaş) - 23 Ocak
  • Burger Atölyesi (9+ Yaş) - 27 Ocak
  • Çikolata Atölyesi (7+ Yaş) - 30 Ocak

ALOHA ÇOCUK

Tüm atölyeler 7-10 yaş aralığı için uygundur:

  • Kediler Temalı Sanat Atölyesi- 20 Ocak
  • Oyun Evimi Yapıyorum Sanat Atölyesi - 22 Ocak
  • Hayalden Kıyafete, Sweatshirt Tasarım Atölyesi: Duygular Temalı 23 Ocak
  • Firavun Maskesi ve Takıları Sanat Atölyesi - 27 Ocak
  • Hayalden Kıyafete, Sweatshirt Tasarım Atölyesi: Kış Temalı - 28 Ocak

DAS DAS AKADEMİ

  • Masal Atölyesi (4-6 Yaş) - 21 ve 28 Ocak
  • Cimnastik Atölyesi (4-8 Yaş) - 22 ve 29 Ocak
  • Ritim Atölyesi (6-12 Yaş) - 23 ve 30 Ocak

ARKKİ TÜRKİY

Tüm atölyeler Kuzguncuk İskelesi'nde yapılacaktır.

  • Binamın Öyküsü (9-11 Yaş) - 21 Ocak
  • Dönüşen Evim (6-8 Yaş) - 23 Ocak
  • Rengarenk Lambam (4-6 Yaş) - 23 Ocak
  • Minik Dostlarımdan Evler (9-11 Yaş) - 28 Ocak
  • Renkli Şehrim (4-6 Yaş) - 30 Ocak
  • Bahçemin Haritaso (6-8 Yaş) - 30 Ocak
  • Deniz Fenerim (4-6 Yaş + Veli) - 25 Ocak
  • Bilye Labirenti (7-11 Yaş + Veli) - 25 Ocak
  • Gelecek Canlanıyor (4-6 Yaş + Veli) - 25 Ocak
  • Benim İcadım (7-11 Yaş + Veli) - 25 Ocak

BELEDİYE PROGRAMLARI

BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ

20-31 Ocak tarihleri arasında Kadın Dayanışma ve Yaşam Merkezi'nde olacaktır. Katılımcıların Beşiktaş ilçesinde ikamet ediyor olması gerekiyor.

  • Oyun Atölyesi* (9-12 Yaş) - 20 Ocak
  • Maske ve Yaratıcı Drama* (9-12 Yaş) - 21 Ocak
  • Oyun Hamuru Yapalım mı?* (6-8 Yaş) - 22 Ocak
  • Taş Boyama Atölyesi* (7-9 Yaş) - 23 Ocak
  • Kar Küresi Yapımı* (9-12 Yaş) - 24 Ocak
  • Mutfak Atölyesi: Meyvelerle Eğlence* (8-10 Yaş) - 27 Ocak
  • Patlamış Mısır Keyfi: Çizgi Film Seyrediyoruz" (6-12 Yaş) 28 ve 31 Ocak
  • Yaratıcı Drama Kedi Müzesi'nde* (9-12 Yaş) - 29 Ocak
  • Sağlıklı Beslenmeyi Öğreniyorum* (7-9 Yaş) - 30 Ocak

işaretli etkinlikler ücretsizdir.

KADIKÖY BELEDİYESİ

18 Ocak-2 Şubat arası Yarıyıl Şenliği gerçekleşecek.

  • Gönül Yeprem ile Neşeli Notalar (3+ Yaş), HKÇKM - 19 Ocak
  • Ayhan Öztürk Şarkıları Çocuk Konseri*(3-8 Yaş), HKÇKM - 24 Ocak
  • Tellerden Tuşlara Uçan Notalar* (5+ Yaş), HKÇKM - 21 Ocak
  • Çevrimiçi Güvenlik Eğitimi* (8-12 Yaş), HKÇKM - 18 OcaK
  • Su ile Hayata Projesi* (7-10 Yaş)-18 Ocak, BMKM, (11-14 Yaş) - 19 Ocak, BMKM, (7-10 Yaş) - 25 ve 26 Ocak, HKÇKM
  • Taş Çağı Avcılarının Gizemli Yaşamına Yolculuk: Göbeklitepe* (7-9 Yaş), HKÇKM - 19 Ocak
  • Ponpon Atölyesi *(5-8 Yaş), HKÇKM - 19,20,26,27 ve 28 Ocak
  • Dondurma Çubuğu Çerçeve Atölyesi* (5-10 Yaş), HKÇKM - 19,20,21, 26 ve 27 Ocak
  • Pofuduk Slime Yapım Atölyesi* (5-12 Yaş), HKÇKM - 19 Ocak
  • Takvim Atölyesi* (3-6 Yaş), HKÇKM - 19,20,21, 26,27 ve 28 Ocak Heykel Atölyesi* (5-12 Yaş), HKÇKM - 20,28 Ocak ve 1 Şubat
  • Kağıt Çiçek Atölyesi* (5-10 Yaş), HKÇKM - 19,20,21 ve 28 Ocak
  • Afet Bilinci Atölyesi* (7-14 Yaş), HKÇKM - 20 ve 27 Ocak
  • Minik Afacanlar Kulübü* (3-4 Yaş), HKÇKM - 22 ve 28 Ocak
  • Ömer Kurt ile Geri Dönüşüm Atölyesi* (7-12 Yaş), HKÇKM - 22 ve 25 Ocak
  • Mini Eller Kod Yazıyor Atölyesi* (8-12 Yaş), HKÇKM 23,26 ve 29 Ocak
  • Zumba Kids* (4-5 Yaş), HKÇKM - 24 ve 31 Ocak
  • Yeşil Gezegen Atölyesi* (7-14 Yaş), HKÇKM - 24 ve 31 Ocak
  • Zaman Makinesi* (5-6 Yaş), HKÇKM-24 Ocak ve 2 Şubat

işaretli etkinlikler ücretsizdir. Şenlik kapsamındaki diğer atölye ve tiyatroları https://yariyilsenligi.kadikoy.bel.tr adresinden inceleyebilirsiniz.

HKÇKM: Halis Kurtça Kültür Çocuk Merkezi

KARTAL BELEDİYESİ

2. Maker Atölyeleri Etkinlikleri, 21-24 Ocak ve 28-31 Ocak tarihleri arasında Makina Hangar'da gerçekleşecektir.

  • Biyonik Robotlar Atölyesi* (Ortaokul) - 21 Ocak
  • Ardunio Atölyesi* (Ortaokul) – 21 Ocak
  • Enerji Verimliliği Atölyesi* (Ortaokul) – 22 Ocak
  • Havanın Gücü Atölyesi* (Ortaokul) – 22 Ocak
  • VR Otomasyon Atölyesi* (Lise) – 23 Ocak
  • Topraksız Tarım Atölyesi* (Ortaokul ve Lise) - 24 Ocak Geleceğin Meslekleri Atölyesi* (İlkokul) – 28 Ocak
  • Havanın Gücü Atölyesi* (Ortaokul) – 29 Ocak
  • Raspberry Pi Atölyesi* (Lise) – 30 Ocak

MALTEPE BELEDİYESİ

Yarıyıl tatili etkinlikleri 4-10 yaş arası Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde gerçekleşecektir.

  • Sihirbaz Okulu Atölyesi* - 18 ve 23 Ocak tarihleri arası
  • Atölye Dino Lab* - 27 ve 31 Ocak tarihleri arası*

işaretli etkinlikler ücretsizdir. Atölyelere https://kartal.bel.tr ve kultursanat.maltepe.bel.tr adresinden kayıt yaptırabilirsiniz.

SULTANBEYLİ BELEDİYESİ

Yarıyıl Bilim Kampı 21-25 Ocak tarihleri arasında her gün 7-9 ve 10-13 yaş arası çocuklar için gerçekleşecektir.

Minik Kaşifler Bilim Kampı (7-9 Yaş)

  • Zoetrope Atölyesi
  • Eğlenceli Taş Boyama
  • Arıların Gizemli Dünyası
  • Dünyamızın Katmanları
  • Bilim ve Deney Gösterisi

Mucitler Bilim Kampı (10-13 Yaş) Hovercraft Atölyesi

  • Nörografik Tasarım
  • Paraşütle Bilim Macerası
  • Astronominin Enleri
  • Bilim ve Deney Gösterisi

ŞİŞLİ BELEDİYESİ

  • Yarıyıl tatilinde gençlere özel (18-25 Yaş) Edirne, Bursa, Kocaeli için günübirlik turlar*
  • Yarıyıl tatiline özel 6-14 yaş arası çocuklar için yüzme dersleri*

Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Evi'nde Atölyeler:

  • El Kuklası Dikiş Atölyesi* - 19 Ocak
  • Hama Boncuk ile Pixel Çalışması* - 19 Ocak
  • Takı Tasarım Atölyesi* - 20 Ocak
  • Biyoçeşitlilik Atölyesi* (8-12 Yaş) - 21 Ocak
  • Oyuncak Müzesi Gezisi* - 22 Ocak
  • Ara Güler Müzesi Gezisi* - 23 Ocak
  • Ritim ve Perküsyon Atölyesi* - 23 ve 27 Ocak
  • Verimli Ders Çalışma ve Zaman Yönetimi Söyleşisi* - 25 Ocak
  • Balık Temalı Geometrik Dokuma Atölyesi* - 26 Ocak
  • Oyun Hamuru ile Figür Modelleme* - 26 Ocak
  • Gezegenleri Tanıyorum* - 29 Ocak
  • Picasso Mask Tasarımı* - 29 Ocak

* işaretli etkinlikler ücretsizdir.

Etkinliklere https://www.sugem.net adresinden ve Şişli Belediyesi için 444 3 112 numarası ile iletişime geçerek kayıt yaptırabilirsiniz.

PENDİK BELEDİYESİ

Masal Parkı Etkinlikleri:

  • Anne Çocuk Duyu Bütünleme Etkinliği* - 20 ve 31 Ocak
  • Masal ve Ebru Atölyesi* - 21 Ocak
  • Masal ve Ront* - 22 Ocak
  • Aksa'da Kandil Etkinliği* - 24 Ocak
  • Mutlucuk Yıldızı Festivali* - 27 Ocak
  • Masal, Ront ve Yüz Boyama Etkinliği* - 28 Ocak
  • Masal ve Keçeden Heybe Yapımı Atölyesi* - 29 Ocak

Bilim Merkezi Etkinlikleri:

  • Ev Modelli Rüzgar Tirbünü Atölyesi* (7-9 Yaş) - 18 Ocak

Çocuk Kütüphanesi Etkinlikleri:

  • Kumbara Tasarım Atölyesi* (4-6 Yaş) - 22,23,24 ve 25 Ocak
  • Mandala Tasarım Atölyesi* (2-3 Yaş) - 22,23,24 ve 25 Ocak
  • İpli Fırfır Atölyesi* (4-6 Yaş) - 28,30 ve 31 Ocak
  • Pasta Süsleme Atölyesi* (2-3 Yaş) - 28,30 ve 31 Ocak

* işaretli etkinlikler ücretsizdir.

Etkinliklere https://etkinlik.pendik.bel.tr adresinden ve Şişli Belediyesi için 444 3 112 numarası ile iletişime geçerek kayıt yaptırabilirsiniz.

ÇOCUKLARA ÜCRETSİZ KARNE HEDİYESİ VEREN FİRMALAR

  • @akasya (17 Ocak- 2 Şubat) karneni getir, telefonundaki Akasya avm uygulamasını gösteren herkese kahve ve popcorn hediye.
  • @hasanustakebap takdir ile giden öğrenciye dürüm ve ayran hediye. (Sadece 17 Ocak) (Adana, Ankara, İstanbul)
  • QNB Finansbank şubelerinden “Kral Şakir” okuma kitabı alabilirsiniz.
  • @metroportavm karnesini getiren tüm öğrencilere sinema bileti hediye. (Bahçelievler)
  • @parkofistanbul (17-18-19 Ocak) (13 yaşa kadar ücretsiz)
  • Türkan Saylan Kültür Merkezi (Maltepe) Ücretsiz Tiyatro bileti
  • İBB, 20-31 Ocak arasında, Hidayet Türkoğlu Spor Kompleksi’nde 11.00-18.00 arası ücretsiz kürek, aquapark ve buz pateni aktiviteleri.
  • @avmcarousel kendi sayfalarında ücretsiz atölye ve tiyatrolar ile ilgili duyurular bulunmaktadır.
  • @eyupparkavm karneyi getiren tüm öğrencilere sinema bileti hediye.
  • Kağıthane Çocuk Festivali (Hasbahçe Etkinlik Alanı) 17-26 Ocak arası şişme oyuncaklar, sahne şovları
  • @baydoner Karnesini getiren herkese tatlı ikram
  • @ibb_kultur Sömestir tatili boyunca İstanbul’un farklı ilçelerindeki 85 çocuk atölyesi, 12 çocuk filmi ve 34 çocuk tiyatrosu olmak üzere toplam 131 etkinlik gerçekleştirilecek.
  • Sömestr döneminde Galataport İstanbul çocukların yaratıcılıklarını, el becerilerini geliştirecek atölyelere ve hem ebeveynler hem de çocukların ruhuna iyi gelecek bir yoga etkinliğine ev sahipliği yapıyor. 8 Ocak – 2 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek kontenjanla sınırlı atölyelere, Galataport İstanbul mobil uygulamasından kod alıp ücretsiz katılma şansı elde edebilirsiniz.
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Dolmabahçe'de sessiz gece!
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Beşiktaş, Süper Lig'in 20. haftasında ağırladığı Samsunspor il 0-0 berabere kaldı. Mücadeleyi HT Spor ekranlarında yayınlanan 'Köşe Vuruşu' programında yorumlayan efsane teknik direktör Mustafa Denizli, siyah-beyazlıların bu oyunla ligi üçüncü sırada bitirmesinin çok zor olduğunu söyledi. Denizli ayrıca, Beşiktaş'ın ortaya koyduğu futbolla bu sezon büyük takım özelliğini kaybettiğini ifade etti.
Kan donduran olay! 5 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz edip boğdular!
Şanlıurfa'da, 5 yaşındaki kız çocuğu, cinsel istismara maruz bırakıldıktan sonra boğularak öldürüldü. Olayı, İYİ Parti Milletvekili Turhan Çömez, sosyal medya hesabından yazdığı mesajla duyururken, sağlık raporunu da paylaştı. Şanlıurfa Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, 5 yaşında olduğu belirtilen M.N.B'nin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla adli işlem başlatıldığını duyuruldu
Sokak köpeklerinin saldırdığı 12 yaşındaki Eslem can verdi!
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 7'nci sınıf öğrencisi 12 yaşındaki Eslem Teker, hastaneye kaldırıldı. Küçük çocuk yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Eslem'in yakınları gözyaşlarına boğuldu
Avrupa'da turizm pandemiyi atlattı
Avrupa'da 2024 yılının 3. çeyreğine dair turizm verileri ortaya çıktı. 2023'e göre yüzde 0,8'lik artışın yaşandığı çeyrekte 1,2 milyar geceleme gerçekleştiği açıklandı. 2024'te 3 milyar geceleme ile turizmde rekor kırılması bekleniyor. 20 ülkede geceleme sayılarında artış yaşanırken Lüksemburg (yüzde 22) ve Malta'da (yüzde 13) çift haneli büyüme görüldü. Letonya ve Slovakya pandemi öncesinin yüzde 15 gerisinde kaldı. 8 ülke pandemi öncesi turist alımlarına henüz gelemedi. Gecelemelerin yüzde 20'sinden fazlası kamp alanlarında geçirildi, Fransa'da toplam gecelemelerin yüzde 51'i kamp alanlarında gerçekleşti. Geceleme sayılarında uluslararası ziyaretçilerin sayısı yüzde 3,1 ile 18,6 milyon arttı. İç turizmde ise yüzde 1,4 ile 9,1 milyon azalma görüldü. Detaylar haberimizde...
Rusya aslında çok daha küçükmüş!
Haritalar, bize dünyayı anlamada rehberlik eden en temel aracımızdır. Ancak bu rehberlik her zaman doğru olmayabilir. Mercator projeksiyonunun yarattığı yanılsamalar nedeniyle, dünya ülkelerinin gerçek boyutları ve konumları hakkında çok şey yanlış biliniyor. İşte detaylar...
HT Spor'da haftanın canlı yayınlanacak maçları belirlendi!
Spor yayıncılığında yeni bir dönem başlıyor. Nesine 2. Lig 18. hafta müsabakaları ve Nesine 3. Lig 16. hafta müsabakaları arasından HT Spor TV ve HT Spor YouTube kanalı aracılığıyla yayınlanacak olan 6 maç belirlendi. İşte haftanın programı...