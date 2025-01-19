Beşiktaş - Samsunspor maçı yazar yorumları

Uğur Meleke: Solskjaer taktiksel bir deha kabul edilmez, zaten Manchester'da da bu işleri daha çok yardımcısı McKenna'nın yaptığı söyleniyordu. Buraya da benzer bir yardımcıyla, Moe ile geldi. Solskjaer iyi futbolcudur, iyi karakterdir.

İnsan yönetimidir, kalp kazanmaktır sırrı. Peki bu özellikler, Beşiktaş'ın kaderini değiştirmeye yeter mi? Bence hiç kolay değil işi.

Bence dün akşam Tüpraş Stadı'nda Beşiktaş'ın teknik adamlık için hedefleyebileceği iki başarılı hoca vardı: Biri Vincenzo Montella, biri de Thomas Reis'tı.

Tabii ki ikisinin de halen aktif görevleri olduğunun farkındayım. Ama bilemiyorum, Manchester United'ın Sporting Lizbon'a Ruben Amorim için 11 milyon Euro bonservis ödemesi gibi bir formül deneyebilir miydi Beşiktaş Reis için? (Hürriyet)