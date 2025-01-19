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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş - Samsunspor maçı yazar yorumları - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş - Samsunspor maçı yazar yorumları

        Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş, sahasında Samsunspor ile 0-0 berabere kaldı. Spor yazarlar, siyah-beyazlıların mücadeledeki performansını değerlendirdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.01.2025 - 10:19 Güncelleme: 19.01.2025 - 10:19
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        • 1

          Spor yazarları, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş ile Samsunspor arasında golsüz eşitlikle sona eren karşılaşmayı analiz etti.

        • 2

          Güntekin Onay: Beşiktaş dün ikinci yarıda kazanacak mücadeleyi ve oyunu ortaya koydu ancak Samsunspor, savunması ve kaleci Okan Kocuk'un olağanüstü mücadelesi ile 1 puanı almayı başardı.

          Yeni teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer ve yardımcısı Erling Moe, dün maçı izlerken hangi notları aldılar?

          Bunu bilmek tabii ki imkansız ancak ikinci yarıdaki Beşiktaş'ı beğendiklerini düşünüyorum. (Hürriyet)

        • 3

          Uğur Meleke: Solskjaer taktiksel bir deha kabul edilmez, zaten Manchester'da da bu işleri daha çok yardımcısı McKenna'nın yaptığı söyleniyordu. Buraya da benzer bir yardımcıyla, Moe ile geldi. Solskjaer iyi futbolcudur, iyi karakterdir.

          İnsan yönetimidir, kalp kazanmaktır sırrı. Peki bu özellikler, Beşiktaş'ın kaderini değiştirmeye yeter mi? Bence hiç kolay değil işi.

          Bence dün akşam Tüpraş Stadı'nda Beşiktaş'ın teknik adamlık için hedefleyebileceği iki başarılı hoca vardı: Biri Vincenzo Montella, biri de Thomas Reis'tı.

          Tabii ki ikisinin de halen aktif görevleri olduğunun farkındayım. Ama bilemiyorum, Manchester United'ın Sporting Lizbon'a Ruben Amorim için 11 milyon Euro bonservis ödemesi gibi bir formül deneyebilir miydi Beşiktaş Reis için? (Hürriyet)

        • 4

          Turgay Demir: Samsunspor ileri-geri iyi koşan, çok sağlam mücadele eden ve oyun disiplininden hiç kopmayan bir takım. Oyuncuların beyinleriyle kalpleri çelişmediği müddetçe, bu ligde yenemeyecekleri takım yok. Böyle bir rakiple oynarken çok koşmalı ve ısırarak mücadele etmelisiniz. Oyuncu tercihleriniz de ona göre olmalı.

          Peki Serdar Topraktepe ve Halim Okta öyle mi yaptılar!? Nerdeee!? Bu müthiş ikili; futbol fukarası Joao Mario'yu ve gitmeyi kafasına koyduğu için her toptan kaçan Al Musrati'yi sahaya sürerek kendi geleceklerine kurşun sıktılar adeta… Yazık!..

          Maçı tribünden takip eden yeni Solksjaer, muhtemelen Gedson'a bayılmış, Joao'dan sıtkı sıyrılmış, El Musrati inşallah gider falan demiştir. Bir de şunu söylemiştir kendi kendine; bu Rashica bir kez son çizgiye indi az kaldı gol oluyordu. Peki bunu neden sürekli yapmıyor da stoperleri çalıştırır gibi ortalar yapıyor!? Sahi neden!? (Fotomaç)

        • 5

          Bilal Meşe: 64'de Van Drongelen çift sarıdan kızarıp, takımını on kişi bırakınca, Kartal'ın iştahı üst seviyeye çıktı. Kadir Sağlam'ın ikinci sarısı bence çok ağırdı! Eksik kalan Samsunspor, Ercan ile bir pozisyon yakaladı, yine Mert gole izin vermedi.

          Tam tamına 32 dakika on kişi oynayan Samsunspor'u yenemiyorsanız, fırsatları golle taçlandıramıyorsanız, kaderinize razı olacaksınız! Adama sorarlar, ilk yarıda aklınız neredeydi?

          Ve artık top, teknik adam olarak Ole Gunnar Solskjaer'de... Meslektaşı Bronchorst'tan kalan bu enkazı nasıl ayağa kaldıracak, herkes gibi ben de merak ediyorum. (Milliyet)

        • 6

          Cem Dizdar: Transfer yasağı gibi ezberlenmiş bir olumsuzluk tabusuna rağmen Thomas Reis antrenmanlarının yüksek randımanıyla 22.5 milyon Euro piyasa değeri olan Samsun son bölüme kadar 77.5 milyon Euro piyasa değerli Beşiktaş’la kafa kafaya oynadı ve bir puanı almayı başardı.

          Elbette bunda zaman zaman Mert Günok performansına ulaşan Okan Kocuk’un da payı büyüktü. (Fanatik)

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