Ali Palabıyık yorumladı: Van Drongelen'e çıkan kırmızı kart doğru muydu?

HT Spor yorumcusu ve eski FIFA kokartlı hakem Ali Palabıyık, Beşiktaş-Samsunspor maçının tartışmalı hakem kararlarını yorumladı.

Dakika 2: Gedson'a yapılan müdahalede Van Drongelen'e kırmızı kart çıkmalı mıydı?

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Ali Palabıyık: Van Drongelen, Gedson'u durdurmasaydı çok ciddi bir atakla karşı karşıya kalacaktı Beşiktaş. Çok doğru bir faul yaptı. Bu pozisyondaki sarı kart doğru. Belki bariz gol şansı olarak değerlendirebilecek sporseverlerimiz de olacaktır ama orada sağ tarafta Bola kademeye giriyor ve eğer Gedson Fernandes, Van Drongelen'den kurtulmuş olsaydı Bola'nın Gedson'u yakalama ya da önün geçme şansı vardı. O yüzden bu pozisyon için bariz gol şansından bahsedemeyiz. Hakemin sarı kartı doğru karardı.

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📺Çevre Kontrolü



❓ Gedson'a yapılan müdahale kırmızı kart mıydı?🤔

🎙️ Ali Palabıyık: Bu pozisyondaki sarı kart kararı doğruydu. pic.twitter.com/BGREQ5cKut — HT Spor (@HTSpor) January 18, 2025

Dakika 64: Van Drongelen'in ikinci sarı kartı doğru muydu?

Ali Palabıyık: Bu pozisyon faul olmadığı gibi, faul düdüğü çalınmış olsa dahi herhangi bir umut vadeden ataktan bahsedemeyiz. Herhangi bir kontrolsüz hareketten bahsedemeyiz. İkinci sarı karttan hiç ama hiç bahsedemeyiz. Faul bile yoktu. Immobile çok kolay bir şekilde kendini yere bıraktı teması hissettiğinde.

📺Çevre Kontrolü



❓Van Drongelen'in 2. sarı kartı doğru muydu?🤔

🎙️Ali Palabıyık: Bu pozisyonda 2. sarı karttan asla bahsedemeyiz. pic.twitter.com/hU6kHyf9XA — HT Spor (@HTSpor) January 18, 2025

Ali Palabıyık ayrıca, Samsunsporlu Moundilmadji'nin 4. dakikada yerde kaldığı ve kırmızı-beyazlıların penaltı beklediği pozisyonla ilgili hakemin devam kararının doğru olduğu söyledi.

📺Çevre Kontrolü



❓Mouandilmadji'nin penaltı beklentisi.🤔

🎙️ Ali Palabıyık: Bu pozisyonda penaltıdan bahsedemeyiz. pic.twitter.com/BaxSdh3n1e — HT Spor (@HTSpor) January 18, 2025