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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Jose Mourinho kararını verdi! İşte Fenerbahçe'nin 11'i... - Fenerbahçe Haberleri

        Jose Mourinho kararını verdi! İşte Fenerbahçe'nin 11'i...

        Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Adana Demirspor ile karşı karşıya geliyor. Galatasaray'ın 2 puan yitirdiği haftada zirveye bir adım daha yaklaşmak isteyen sarı-lacivertliler, mücadeleden galibiyetle ayrılmak istiyor. Kritik mücadele öncesi Fenerbahçe'de 4 eksik bulunuyor. İşte Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.01.2025 - 09:35 Güncelleme: 19.01.2025 - 09:35
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        • 1

          Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Adana Demirspor'la deplasmanda karşılaşacak.

          Yeni Adana Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetecek, Süleyman Özay ve Mustafa Savranlar yardımcı hakem olarak görev alacak.

        • 2

          Ligde çıktığı 18 maçta 13 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan sarı-lacivertli takım, 42 puanla ikinci sırada bulunuyor. Bir maçı eksik olan Jose Mourinho'nun öğrencileri, Adana deplasmanında kazanması durumunda lider Galatasaray'la puan farkını 6'ya indirecek.

        • 3

          FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK

          Adana Demirspor mücadelesi öncesinde Fenerbahçe'de 4 oyuncunun sakatlığı bulunuyor.

          Uzun süredir takımdan ayrı kalan Jayden Oosterwolde ve Rodrigo Becao'nun yanı sıra İsmail Yüksek ve TÜMOSAN Konyaspor maçında sakatlanan kaleci Dominik Livakovic, forma giyemeyecek.

          Bu isimlerin yanı sıra teknik direktör Jose Mourinho'nun Samet Akaydin'i kadroya dahil edip etmeyeceği belirsizliğini koruyor.

        • 4

          AMRABAT DÖNDÜ

          Sarı kart cezası sebebiyle Konya deplasmanında takımını yalnız bırakan Sofyan Amrabat, görev verilmesi durumunda sahadaki yerini alabilecek.

          Sarı kart sınırında bulunan Sebastian Szymanski ve Samet Akaydin, forma giyip kart görmeleri durumunda bir sonraki hafta oynanacak Göztepe mücadelesinde cezalı duruma düşecek.

          İşte Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i:

        • 5

          İrfan Can Eğribayat

        • 6

          Mert Müldür

        • 7

          Çağlar Söyüncü

        • 8

          Alexander Djiku

        • 9

          Sofyan Amrabat

        • 10

          Fred

        • 11

          Filip Kostic

        • 12

          Oğuz Aydın

        • 13

          Dusan Tadic

        • 14

          Edin Dzeko

        • 15

          Youssef En-Nesyri

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